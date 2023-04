Amerikából szállították a faanyagot a grönlandi gazdagok házaihoz

facebook twitter tumblr linkedin

A Grönlandon megtelepedő északiak számára az egyik legfontosabb nyersanyag az uszadékfa volt: a telepesek nagy része ebből építkezett, ebből készültek a szekerek, a használati tárgyak, az evőeszközök és a díszek is. Lísabet Guðmundsdóttir, az Izlandi Egyetem régésze szerint a 985 és 1450 között felhasznált alapanyagok 67 százaléka nem őshonos fából származott, ennek a nagy része pedig uszadékfaként került a grönlandi partokra. A régész egy friss kutatása szerint viszont az, amit nem a tenger mosott ki, hajón érkezett a telepesekhez Európából és Amerikából.

A fennmaradt faanyagok mikroszkópos vizsgálatából a kutatók meg tudták állapítani, hogy a fát a tenger mosta-e partra. A vizsgált minták 0,27 százalékáról kiderült, hogy kétségtelenül importálták az építőanyagot, ezek között volt tölgy, bükk és Banks-fenyő (Pinus banksiana) is.

Az előbbiek Európápban őshonosak, ez utóbbi pedig Észak-Amerika északi részén nő. A minták további 25 százalékáról nem tudták megállapítani, hogy uszadékként vagy áruként került a partra, ezek között vörösfenyőt, lucfenyőt, erdeifenyőt és jegenyét is találtak.

Luxuscikk

Guðmundsdóttir szerint a vizsgált fafajták egy része feldolgozott formában is érkezhetett Grönlandra, de a leletek alapján biztos, hogy építőanyagként is importáltak fát. Ez egybevág a korábbi feltételezésekkel és feljegyzésekkel is: az 1250 körül íródott norvég Konungs skuggsjában úgy írják le Grönlandot, mint egy sivár helyet, ahol gabona sem terem meg, és mindent, a vasat és a fát is oda kell vinni, ha az ember építkezni akar. A szövegből emellett az is kiderül, hogy nem csak kenyérrel él az ember, az országban pedig jó keresztények laknak – mindenesetre ebből még nehéz lenne házat építeni.

A kutatást vezető régész szerint a mostani eredmények alátámasztják, hogy azoknak a történeteknek is hitelt lehet adni, amely szerint a grönlandiak építőanyag beszerzésére indultak Amerikába. Ezek az utak, ahogyan az európai származó anyagok használata is, valósznűleg luxusnak számíthattak, amit csak a leggazdagabbak engedhettek meg maguknak.

