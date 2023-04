Hát persze, hogy valaki már be is építette a ChatGPT-t a Boston Dynamics robotkutyájába

facebook twitter tumblr linkedin

A Boston Dynamics robotjai nagy utat jártak be az elmúlt tíz évben: miután a céget 2013-ban megvette a Google, egyre fejlettebb prototípusok készültek, a humanoid Atlast parkourozni, a Spot nevű robotkutyát pedig táncolni is megtanították, a félelmetes képességű gépállat a Black Mirrort is megihlette, majd egy rövid SoftBank-kitérő után 2020 óta a Hyundai tulajdonába került a cég, és azóta a robotok ipari felhasználására koncentrálnak.

Néhány hónapja azonban megjelentek a mesterséges intelligenciával (AI) tanított, nagy nyelvi modellekre épülő chatbotok, így csak idő kérdése volt, hogy mikor építik be a robotokba a kérdés-válasz lehetőségét.

Az ipari AI-megoldásokat fejlesztő floridai cég, a Levatas most egy Twitterre feltöltött videóban mutatja be, mire képes a chatbottal és beszédszintetizátorral is felvértezett Spot. A gépi tanulással foglalkozó Santiago Valdarrama posztjából kiderül, hogy az automatizált küldetéseket végrehajtó robotok olyan hosszú és nehezen érthető konfigurációs fájlokba mentik az egyes missziók adatait, amit csak a programozók vagy mérnökök tudnak kiolvasni, és nem lehet azonnal lekérdezni valamilyen eredményt.

A ChatGPT egyik leghasznosabb tulajdonsága ugyanakkor éppen az, hogy óriási adathalmazokat képes természetes nyelv szabályai szerint értelmezni, összegezni, és kérésre bármilyen részletét ismertetni. A Google az így kapott szöveget beszédhanggá alakítja, így a videó alapján már csak rá kell kérdezni Spotnál, hogy mi volt az előző küldetés eredménye, és az elmondja, hogy 30 percig kutatott egy teremben, és két hőmérsékleti anomáliát fedezett fel.

Valdarrama szerint a legfurcsább eset a robot programozása során az volt, hogy Spot helyett OpenAI néven mutatkozott be (az OpenAI a ChatGPT fejlesztője), de ezen kívül mindennel elégedett: nagyon jól össze lehetett például hangolni a robot mozgását a válaszokkal, vagyis bólogatni, fejet rázni és kíváncsian izegni-mozogni is meg lehetett tanítani.

Az OpenAI-jal több milliárd dollár értékben leszerződő Microsoft februárban tette közzé azt a dokumentumot, amelyben lefektette a ChatGPT robotikai felhasználásának alapelveit. „Úgy gondoljuk, hogy a mi munkánk csak az első lépés a robotikai rendszerek fejlesztésében történő változásokban, és reméljük, hogy más kutatókat is megihletünk majd, hogy kipróbálják magukat ezen az izgalmas területen” – írták.

