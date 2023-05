Okos döntés lenne nőket küldeni az első Mars-misszióra férfiak helyett

facebook twitter tumblr linkedin

Eddig az összes Hold-misszió legénységét férfiak alkották, ezen az Artemis II sikere változtathat majd, ugyanis a program egyik résztvevője Christina Hammock, aki már több űrrepülést is teljesített. A Big Think cikke pedig azt pedzegeti, hogy talán szerencsésebb lenne, hogy ha az első missziót a Marsra kizárólag női asztronautákkal bonyolítanák le.

Ezt viszont nem az indokolja, hogy ezzel legalább részben kiegyenlíthetnék a nemi különbségeket a területen. Sokkal inkább az az oka, hogy az erőforrásokat így lehetne a legjobban kihasználni és optimalizálni.

Már az 1950-es években szóba kerültek azok az érvek, amik amellett szóltak, hogy a női űrhajósokkal hatékonyabbá tehetők a mélyűri missziók. A nők ugyanis általában könnyebbek, kevesebb oxigénre van szükségük, ritkábban fordul elő náluk szívinfarktus és az űrben tapasztalható sugárzás kevésbé terheli meg a reprodukciós szervrendszerüket is.

A szemléletmód most a Mars meghódítása miatt ismét figyelmet kapott. Bár W. Randolph Lovelace és Don D. Flickinger több évtizeddel korábbi érvelését akkor elhallgattatták, a 2000-es években Geoffrey Landis, a NASA szakértője elővette az érvelésüket. A mélyűri küldetésekben ugyanis tényleg csak azok az erőforrások állnak az asztronauták rendelkezésére, amiket magukkal visznek, tehát minden optimalizációs lehetőséget meg kell ragadni a küldetés tervezése során.

Ez azt jelenti, hogy egy kizárólag nőkből álló legénység sokkal hatékonyabb lehet, ha a Mars meghódítása a cél. Számítások szerint egy 1080 napos misszió során ez 1695 kilogrammnyi tömeg megspórolását jelentené, még űrhajóból is kisebbre lenne szükség.

De túl a fizikai érveken, pszichés tényezők is amellett szólnak, hogy ilyen hosszú (2-3 éves) időre és ilyen kis helyre összezárva inkább nőket kellene küldeni. A szakértők szerint ugyanis a konfliktusaikat a nők kevésbé agresszív viselkedésformákkal oldják meg. Alkalmasságukat pedig már több mint fél évszázada bizonyították: akkor ugyanis a NASA egyik programja keretében 19 nőt vontak be egy kiképzési folyamatban, amit 13-an sikeresen teljesítettek is, ráadásul úgy, hogy több ízben felülmúlták a férfiakat.

Ennek ellenére Magyarországnak egyetlen női űrhajós-jelöltje sincs a 2025-ös, 30 napos misszióra. Arról viszont, hogy hogyan választották ki azt a négy szerencsést, akikre másfél éves kiképzés vár, a Qubit Podcast friss adásában beszélgettünk a kiválasztásban résztvevő szakértőkkel.

