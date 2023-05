Egy amerikai cég le akarja védetni a kunkori salátalevél formáját

facebook twitter tumblr linkedin

Az intellektuális tulajdon és a szerzői jog nem játék: Amerikában eddig jogi védelmet kapott például a Play-Doh gyurma illata, számos édesség vagy élelmiszer formája, sőt, a népszerű előadóművész, Drake levédette a God’s Plan kifejezést is, hogy csak az általa forgalmazott pulóverekre lehessen rányomtatni.

Ausztráliában egy ügyvéd húsz évvel ezelőtt megpróbálta szabadalmaztatni a kereket, hogy felhívja a figyelmet az akkor újonnan bevezetett szabadalmi törvény hiányosságaira. Ez még mindig csak a jéghegy csúcsa: jogi védelmet kapott a Donald Trump által kedvelt hajviselet (1977-ben, „kopaszodást leplező módszerként”) és a hintázás is. A zöldségek és gyümölcsök eddig még megúszták (hacsak nem számítjuk ide azt az esetet, amikor az Apple levédette a kerekített sarkú, szögletes telefonformát), de ez most változhat.

Nem fejlesztik, termesztik

Egy amerikai cég, a Little Leaf Farms ugyanis megpróbál védjegyet szerezni egy salátalevél formájára. Indoklásuk szerint csak ők termesztenek ilyen kunkori salátát, a fogyasztók már hozzájuk kötik a formát, ezért indokolt lenne, ha a Baby Crispy Green Leaf névre keresztelt termék jogi védelmet is kapna. A saláta egyébként nem génmódosított, a jégsaláta és a római saláta keresztezéséből jött létre, a cég pedig nem is a vetőmagot vagy a fajtát akarja levédetni, hanem a levél formáját. A levél extra vonzerejét a kunkorisága mellett a levelek csipkézett széle jelenti, de ilyesmit azért más salátáknál is lehet látni.

photo_camera Semmi sem kunkorodik úgy, mint a Baby Crispy Green Leaf Fotó: Little Leaf Farms

Lindsay Hardie, a Little Leaf Farms marketingigazgatója szerint a visszajelzések alapján az emberek már a saláta formájáról felismerik, hogy kinek a termékéről van szó, ezért van szükség a védjegyre. Bár különösnek tűnik, az 1946-os, máig érvényben lévő amerikai Trademark Act nem is lehetetlen, hogy a saláta megkapja a védjegyet, bár Katherina Ann Rubino, a Caldwell Intellectual Property Law szakértője szerint azért ez nem is ígérkezik egyszerű menetnek.

A védjegy bejegyeztetéséhez két feltételnek kell teljesülnie: a bejegyeztetni kívánt terméknek jól megkülönböztethetőnek kell lennie a többi hasonlótól, a bejegyezni kívánt tulajdonsága pedig nem lehet elválaszthatatlan a termék lényegétől. A Little Leaf jogászai szerint mindkét feltétel teljesül: a levél formája jól megkülönböztethető a többi salátáétól, a kunkorisága pedig nem az egyedüli olyan tulajdonsága, amitől jobb íze lenne (ez, ahogy a Fast Company is felhívja rá a figyelmet, némileg öngólnak tűnik, a cég ugyanis éppen a kunkorisággal magyarázza, hogy miért jobb a salátájuk, mint a többi).

