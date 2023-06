Már New York-ot is elérte a kanadai erdőtüzek füstje

facebook twitter tumblr linkedin

Füstbe borult a Szabadság-szobor, füstszagban játszottak a bronxi Yankee’s stadionban: Amerikát is beteríti a kanadai erdőtüzek füstje. Quebec tartományban 160 tűzfészket tartanak nyilván, ezreknek kellett elhagyniuk az otthonukat, a szakemberek pedig a mostaninál is súlyosabb tüzekre számítanak majd a száraznak és forrónak ígérkező nyáron.

photo_camera New York látképe kedd reggel Fotó: LOKMAN VURAL ELIBOL/Anadolu Agency via AFP

A mostani tüzekben 12-szer akkora terület égett le, mint az elmúlt tíz év átlagában. A lángok összesen 3,3 millió hektáron pusztítottak. Kristina Dahl klímakutató szerint a romló tendencia nem csak Kanadára jellemző, hanem az egész világon megfigyelhető: a tüzek nagyobb területen, intenzívebben és hosszabban égnek, az erdőtűzszezon kitolódott, és még azokon a magasabban fekvő területeken is gyakrabban pusztítanak tüzek, ahol korábban erre csak ritkán volt példa. A helyzetet tovább súlyosbítja a Fiona hurrikán tavalyi pusztítása: a kidöntött fáknak volt idejük kiszáradni, a tökéletes gyújtóson pedig gyorsan terjed a tűz.

photo_camera Füstbe borult Boston Fotó: LAUREN OWENS LAMBERT/AFP

Most már ehhez kell hozzászokni

Jonathan Wilkinson kanadai környezetvédelmi miniszter szerint az egyre gyakoribbá váló tüzekért egyértelműen a klímaváltozás a felelős. Dahl szerint az is problémát okoz, hogy egyre nagyobb területek váltak tűzveszélyessé, ami azt is jelenti, hogy egyre több ember lakóhelye esik ezekbe az övezetekbe, így az emberi mulasztásból kitörő tűzvészek kockázata is megnőtt. A kutató szerint sokkal szigorúbb tűzvédelmi szabályozásra lenne szükség az érintett területeken, és vissza kellene fogni a települések terjeszkedését is.

photo_camera Leégett erdősáv Albertában Fotó: MEGAN ALBU/AFP

Neal McLoughlin tűzvédelmi szakértő szerint a szezon elején a legtöbb erdőtüzet emberi mulasztás okozza, a nyári viharok idején pedig a villámcsapás a legfőbb kiváltó ok. A füst miatt Ottawában a levegő minősége „nagyon komoly egészségügyi kockázatot” jelent, Torontóban és környékén magas egészségügyi kockázatot jeleztek a szakértők. Az Egyesült Államok északkeleti részén „egészségtelennek” minősítették a levegőt, ez főleg azok számára jelenthet komolyabb problémát, akik asztmával vagy más légzőszervi betegséggel küzdenek.

