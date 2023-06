Ezt a videót nem AI generálta – így néz ki most New York

facebook twitter tumblr linkedin

Miközben Kanada keleti tartományaiban (Ontario, Québec, Új-Skócia) egyszerre több száz erdőtűz tombol, emberek tízezreit kellett evakuálni a veszélyhelyzet miatt, és maszk nélkül már olyan nagyvárosokban sem lehet meglenni a terjengő füstben, mint Toronto, a javarészt villámcsapások okozta tüzek hatása a déli szomszédot is sújtja.

Az Egyesült Államok északkeleti államaiban, így például New York-ban szintén narancssárgába borult az ég a szmogtól – ennek oka, hogy a levegőt szennyező részecskék nem engedik át a rövidebb hullámhosszú fényeket, amelyek például a napsütötte tiszta ég kékes-sárgás színeit adják, ellenben a nagy hullámhosszú narancsos-vöröses színekkel.

Baranya Ákos, a Qubit olvasója szerdán délután, New Yorkban (a nyugati 34. utca és a nyolcadik sugárút sarkán, Manhattanben) készítette az alábbi felvételt, ami ránézésre akár valamilyen videójátékból vagy mesterséges intelligencia által generált kisfilmből is származhatna.

Az érintett államokban nem véletlenül javasolják a maszkviselést, függesztik fel a szabadtéri rendezvényeket és zárják be az állatkerti állatokat belső terekbe.

Olvasónk csütörtökön a szomszédos New Jersey-ben is készített videót a helyzetről. Jersey Cityben – amit mindössze egy híd választ el New York városától – délután fél kettő körül még szintén narancsszínű volt az ég.

De öt óra felé közeledve már tisztulni látszott a kép, legalábbis kevésbé apokaliptikus színekben mutatkozott a szennyezett levegő.

