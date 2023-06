Föld alatt virágzó pálmát találtak Borneó szigetén

facebook twitter tumblr linkedin

Új, különleges pálmafajt azonosítottak Borneón: a Pinanga subterranea különlegessége, hogy a virágja és a termése is a föld alatt található. A botanikusok szerint ez az egyetlen ilyen pálmafaj a Földön, de máskülönben is ritkaságnak számít: ezen kívül csak az ausztrál orchideanemzetségnél, a rhizantellánál figyeltek meg hasonlót.

A földfelszín alatti virágzás és termés külön-külön is ritkaságnak számít, a tudomány összesen 171 olyan fajt ismer, amelyik vagy az egyiket, vagy a másikat műveli. A felfedezés további különlegessége, hogy Pinanga subterraneában látszólag nincsen semmi különös, a sziget pálmafajait kutató botanikusok először egy másik kevésbé izgalmas pálmafaj egy fiatal példányának nézték.

photo_camera Innen nem túl látványos Fotó: William J. Baker / CC

A pálmáról a jelenlegi kutatástól függetlenül korábban Agusti Randi indonéz botanikus számolt be 2017-ben. Ekkor arra lett figyelmes, hogy a borneói szakállas disznók (Sus barbatus) előszeretettel túrják a talajt a pálmák tövében: olykor a növényt magát is lelegelték, de valójában a föld alatti rész érdekelte őket. Randi ekkor vette észre a kitúrt, élénkpiros gyümölcsöket is. A felfedezéséről értesítette a kollégáit is, a növény alaposabb kutatását végül indonéz, malajziai és a brit Kew Gardensben dolgozó botanikusok végezték el.

Ismerték, de nem ismerték

Paul Chai malajziai botanikus szintén 2017-ben hívta fel a figyelmet a különös növényre, a nemzetközi kutatócsoport az ő közreműködésével gyűjtötte be 2018-ban a most vizsgált példányokat. A helyiek már a botanikusok előtt is ismerték ezt a pálmát, sőt, a piros, édeskés ízű gyümölcseit is előszeretettel fogyasztották, ennek ellenére mindeddig nem került a tudomány látóterébe.

photo_camera a) Kifejlett példány; (b) a növény alja az érett piros gyümölcsökkel (balra) és az éretlen zöldesbarnákkal (jobbra); (c) érett gyümölcsök; (d) éretlen gyümölcsök; (e) szakállas disznó (Sus barbatus). Fotó: (a–c) Agusti Randi, (d) William J. Baker, (e) Benedikt G. Kuhnhäuser / CC

Agusti Randi rengeteg gyümölcsmagot figyelt meg a szakállas disznók ürülékében, így a növény terjedése nem számít akkora rejtélynek, de a kutatóknak egyelőre fogalmuk sincs róla, hogy mi végezheti el a beporzást. Az arékapálmák esetében a leggyakoribb beporzónak a méhek számítanak, de a bogarak is fontos szerepet játszanak ebben. Annyi biztosnak tűnik, hogy a beporzás sikeres, a pálma ugyanis bőségesen terem.

A kutatás eredményeit összefoglaló tanulmány vezető szerzője, Benedikt Kuhnhäuser botanikus szerint ez csak egy kérdés a sok közül, amit még meg kell fejteni a P. subterranea esetében, de a felfedezés arra is rávilágít, hogy érdemes nagyobb figyelmet fordítani a föld alatti növényvilágra – és az őslakosok ismereteire.

