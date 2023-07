Megkezdődik az MTA székházának felújítása, nem meglepetés, hogy kire bízták a beruházást

facebook twitter tumblr linkedin

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) épülete 2023 nyarától kezdve megújul, amire szerkezetileg és esztétikailag is rászorul már az ingatlan. A 2024 őszéig tartó első ütem egyik legfontosabb feladata a tetőfelújítás lesz, de megújul a Díszterem is. A második ütemben új díszkivilágítást kap a homlokzat, de a komplex projekt keretében visszakerülnek a szfinxek az épületre és a kandeláberek is megkapják majd helyüket az épület előtt.

Új belsőépítészeti koncepció alapján újul meg az épület legnagyobb és legszebb termét jelentő Díszterem. Teljes gépészeti, erős- és gyengeáramú felújítás mellett pedig új audiovizuális rendszer, világítás és moduláris, az adott rendezvényhez alakítható berendezés kap helyett benne. Sor kerül a 2017 óta zárva tartó Művészeti Gyűjtemény kincseit bemutató harmadik emeleti Képtár felújítására is, sőt a Duna felőli szárny tetőterében új kiállítóterekkel bővül majd – fogalmaz az MTA által közreadott sajtóközlemény.

Már a felújítás első ütemének is az a célja, hogy az épület újra visszanyerje régi fényét, majd 2026-ban a jubileumi ünnepségek után megkezdődő második fázisban folytatódik a belső terek megújítása. Ezzel elérhető, hogy a tudományos rendezvényeket a mai kor technikai színvonalának megfelelően lehet majd lebonyolítani a felújítás után az épületben.

A felújítás megvalósítására jelentkező cégek közül a közlemény szerint az MTA a legjobb ajánlatot adó Fejér-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zrt. által vezetett konzorciumot választotta ki, ami a K-monitor adatbázisa szerint Mészáros Lőrinc családjához, pontosabban gyermekeihez köthető.

A felújításokra és kivitelezésre specializálódott vállalat tapasztalt építtető és állami megbízott: dolgoztak már komáromi stadionon, de a veszprémi Várbörtön felújítása is rájuk vár az Átlátszó információi szerint.

