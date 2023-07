Térképen látszik, milyen közel fekszenek egymáshoz a Titan és a Titanic roncsai

facebook twitter tumblr linkedin

Az RMS Titanic, Inc. nevű, az elsüllyedt hajóról származó tárgyak kiállításával foglalkozó cég kiadott egy szonártérképet, amelyen az látható, hogy milyen közel landoltak a Titanic roncsaihoz a múlt hónapban felrobbant tengeralattjáró, a roncsok meglátogatására igyekvő Titan maradványai.

A térkép eredeti változatát részben a Titanon utazó öt áldozat egyike, a francia Paul-Henri Nargeolet készítette: ő volt az, aki segített feltérképezni a hajóroncsok helyzetét a tengerfenéken, és most ezen a térképen helyezték el az odaveszett tengeralattjáró maradványait is.

A Titan-tragédiában 77 évesen meghalt Nargeolet-t Mr. Titanic néven is ismerték, mivel a baleset előtt 37 alkalommal látogatta már meg a több mint 3700 méter mélyen fekvő hajóroncsot. A férfi közel húsz évig volt az RMS Titanic, Inc. alkalmazottja, és öt expedíciót is vezetett a roncsokhoz, ami alatt több mint 5000 tárgyat sikerült megmenteni a mélytengeri pusztulástól – igaz, a közvélemény egy része high-tech sírrablásként értékeli a cég munkásságát.

Az amerikai parti őrség korábbi tájékoztatása szerint a Titan maradványait körülbelül 1600 lábnyira, vagyis alig 500 méterre találták meg a Titanic orrától.

photo_camera Forrás: RMS Titanic, Inc.

A térképet egy olyan bírósági beadvány részeként nyújtotta be az RMS Titanic, Inc., ami azt a célt szolgálja, hogy a kormány értesüljön a Titan-tragédia kivizsgálásának aktuális állásáról. A parti őrség tengerészeti vizsgálóbizottsága jelenleg is tanulmányozza a tengeralattjáró felrobbanásához vezető eseményeket, és a dokumentumok alapján egy-másfél éven belül nyilvános meghallgatást tart.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: