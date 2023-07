Új mérgeskígyófajt azonosítottak Ausztráliában

facebook twitter tumblr linkedin

Új taggal bővült a mérgessiklók családja: egy ausztrál kutatásban a Demansia psammophis és a Demansia reticulata alaposabb leírására törekedtek, ehelyett egy új fajt találtak. A Demansia cyanochasma nagyban hasonlít az előbbi széles körben elterjedt fajokra, ezért eddig nem is tartották számon külön fajként, a mostani genetikai vizsgálatok viszont bebizonyították, hogy az.

Mark Hutchinson, az Adelaide-i Egyetem kutatója szerint különösen sikeres és rendkívül alkalmazkodóképes fajról van szó, amely leginkább Ausztrália középső részén fordul elő, míg az előbbi két faj keleten és nyugaton él.

A fajt leíró James Nankivell genetikus szerint a D. cyanochasma viszonylag gyakori vendégnek számít a környékbeli településeken, és nem a ritkasága miatt maradt el eddig az önálló leírása. A karcsú, nagyjából 70 centiméteres hosszt elérő kígyó néha a megtévesztésig hasonlít a D. reticulata példányaira, de a közös pont, a rézszínű fej az előbbinél nem minden esetben fordul elő.

photo_camera Az újonnan felfedezett mérgessikló Fotó: Mark Hutchinson / CC

Gyors gyíkvadász

Nankivell szerint az eddig ismert fajokhoz képest a legjelentősebb külső eltérés a kígyó szeme körül elhelyezkedő pikkelyek fekete széle, de nem csoda, hogy ezt eddig kevesen vették észre: attól eltekintve, hogy nem sokan akarnak farkasszemet nézni egy kígyóval, a D. cyanochasma nagyon gyors is. Erre szüksége is van, a sivatagban ugyanis leginkább gyíkokra vadászik, de a sebességének a menekülés során is nagy hasznát veszi.

Az újonnan azonosított kígyó ennek megfelelően leginkább a gyíkokra és a kisebb testű állatokra jelent halálos veszélyt, ha nagyobb ellenféllel találkozik, általában elmenekül. Ha ingerlik, az embert is megmarhatja, de Nankivell szerint a marás helye ugyan fájdalmas és meg is duzzad, komolyabb tünetekről eddig nem érkezett jelentés.

