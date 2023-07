Brutálisan drágul a zöld átállás

facebook twitter tumblr linkedin

A megújuló energiaforrásokra alapozott energetikai átállás elengedhetetlen a nettó nulla kibocsátás eléréséhez és az antropocén éghajlatváltozás negatív folyamatainak megállításához, csakhogy a globálisan emelkedő kamatlábak számos projektet, például az új tengeri szélerőművek építését sorra megfizethetetlenné teszik – írja a New Scientist.

A lap által idézett becslések szerint Európának az eddig kalkulált összegen túl további 163 milliárd eurót kell előteremtenie ahhoz, hogy 2050-re elérje a nettó nulla kibocsátási szintet, és a számok valószínűleg a világ más részein is hasonlóak lesznek.

A New Scientist szerint az elmúlt 15 évben a kamatlábak szokatlanul alacsonyak voltak, ami lehetővé tette a zöldenergia-projektek olcsó finanszírozását tett lehetővé. Az átmenetet ösztönözte a zöld technológiák gyorsan csökkenő költsége, ami számos kormányt arra ösztönzött, hogy egyes technológiák esetében teljesen visszavonja a támogatásokat. A közelmúltban azonban a központi bankok világszerte kamatemeléssel próbálták megfékezni az inflációt, amelyet részben a fosszilis tüzelőanyagok drágulása okozott, miután Oroszország megszállta Ukrajnát. Az Egyesült Királyságban a kamatlábak a 2021 decemberi 0,1 százalékról a múlt hónapban 5 százalékra emelkedtek, míg az Európai Központi Bank a 2022 júliusi 0,5 százalékról a múlt hónapban 4 százalékra emelte a hitelek kamatát.

photo_camera Szélturbinák Wales partjainál Fotó: PAUL ELLIS/AFP

Július 20-án a svéd Vattenfall energiaipari vállalat bejelentette, hogy leállítja egy tengeri szélerőműpark munkálatait a brit Északi-tengeren, mivel a Norfolk Boreas projekt fejlesztési költségei 40 százalékkal emelkedtek az emelkedő kamatlábak és az ellátási lánc költségei miatt. Az 1,4 GW-os szélerőműpark az Egyesült Királyság egyik legnagyobb tengeri szélerőmű projektje lett volna, amely mintegy 1,5 millió háztartást látott volna el zöld energiával.

Raffaele Rossi, a SolarPower Europe szakmai szervezet munkatársa szerint az emelkedő kamatlábak aggodalomra adnak okot a napenergia területén is. A megtérülés bizonytalansága vagy ellehetetlenülése nemcsak a naperőművek építésére, hanem a napelemgyártásra is vonatkozik. Szerinte a kormányok és a központi bankok finanszírozási támogatása alapvető fontosságú, hogy ezek a tervek a magas kamatlábak mellett is megvalósulhassanak.

