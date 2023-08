Génmódosított egereket és halálos kórokozókat találtak egy illegális kaliforniai laborban

facebook twitter tumblr linkedin

Több mint 20 potenciálisan fertőző kórokozóra bukkantak a hatóságok Reedley-ben, Kalifornia államban, 35 kilométernyire Fresnótól. A szövetmintákat, testnedveket, élő és elpusztult kísérleti egereket egy városszéli raktárban működő titkos laborban találták, az ügyben a fresnói közegészségügy, az amerikai járványügy (CDC) és az FBI is vizsgálódott. Az egész történet egy engedély nélkül felszerelt kerti locsolócsővel indult márciusban, a helyi hatóságok ezt vizsgálták ki, de a raktárban 36, akkor még ismeretlen anyagot tartalmazó hűtőszekrényt, több száz szövetmintát és nagyjából ezer, embertelen körülmények között tartott kísérleti egeret találtak.

photo_camera Itt működött a labor Fotó: Google Maps

Sufnidiagnosztika

Az állatok közül 175 elpusztult, a többit áprilisban elaltatták. A labort egy Nevadában bejegyzett kínai cég, a Prestige Biotech üzemeltette, a vállalatnak nem volt kaliforniai működési engedélye, és a vizsgálatok szerint nem állt szerződésben egy olyan céggel sem, amely veszélyes hulladékok megsemmisítésével foglalkozott volna. A Prestige Biotech képviselője, Wang Zhaolin a nyomozóknak elmondta, hogy az egerek génjeit szándékosan úgy módosították, hogy elkaphassák és terjeszthessék a covidot. A cég hosszabb távon egy diagnosztikai központot akart létrehozni.

Még tart a vizsgálat

A COVID-19 mellett a CDC további, emberre is veszélyes vírusok és baktériumok jelenlétét is kimutatta az épületben, a laborban HIV, hepatitis B és C, E. Coli, streptococcus pneumonia és rubeolavírus nyomait is megtalálták. A Fresno Megyei közegészségügyi szolgálat (FCDPH) vezetője, David Luchini szerint harminc éve dolgozik a szolgálatnál, de ehhez hasonlót még nem látott. Luchini szerint a laborban semmilyen biztonsági előírást nem tartottak be.

photo_camera Fő a biztonság Fotó: Superior Court of the State of California

Joe Prado, az FCPDH igazgatóhelyettese szerint az egereket arra használták, hogy kipróbálják rajtuk a laborban készített covidteszteket. Az épület egyik szobájában a saját készítésű tesztek mellett ott előállított terhességi teszteket is találtak.

Az ügyben jelenleg is eljárás folyik a Prestige Biotech ellen, a cég viszont javarészt eltűnt, a bejelentett címeik üresen állnak, Kaliforniában nincs bejelentett telephelyük. Prado szerint a lakosságra többé nem jelent veszélyt az épület és környéke, a veszélyes anyagokat felszámolták, ennek ellenére a városvezetés a vizsgálatok lezártával az illegális labornak otthont adó raktár elbontását fontolgatja.

