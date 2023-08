Kezdődik a nyár egyik leglátványosabb időszaka, csillagászati bemutatók várják az érdeklődőket

facebook twitter tumblr linkedin

Az ország amatőr és hivatásos csillagászai a nyár leglátványosabb éjszakáin várják az érdeklődőket több mint 70 helyszínen 150 programmal. Az Egy Hét a Csillagok Alatt programsorozat augusztus 3. és 13. között kínálatában szerepelnek távcsöves bemutatók, csillagászati előadások, és természetesen hullócsillaglesek is, ehhez pedig olykor még a várostól sem kell messzire menni.

Idén már negyedik alkalommal rendezik meg a Csillagok Alatt programsorozatot, aminek célja, hogy minél többen élhessék át a csillagos égbolt megfigyelésének élményét. Az évek során már 11 naposra bővült kampány különösen jó alkalom arra, hogy az égi jelenségeket tanulmányozzák az érdeklődők: ebben az időszakban megfigyelhető például a Szaturnusz gyűrűrendszere, a nyári égbolt nebulái és csillaghalmazai, a fogyó Hold mellett pedig kiváló körülmények lesznek arra is, hogy a Perseidák meteorraj tagjait megfigyeljék. Utóbbi maximuma augusztus 12-re esik, amikor ideális körülmények mellett akár tucatnyi hullócsillagot lehet majd látni.

Csillagos ötös

Az egyes programok helyi szervezői között találunk bemutató csillagvizsgálókat, egyéni amatőrcsillagászokat, csillagászati egyesületeket és klubokat, kulturális intézményeket és sok más civil egyesületet is. A helyszínek hasonló sokszínűséget mutatnak, hiszen belvárosi járdacsillagászat ugyanúgy szerepel a programok között, mint a természetbe vezető éjszakai túrák. A változatosság a Csillagok Alatt koncepciójából eredeztethető, ez ugyanis egy civil kezdeményezés, amelyet a hazai csillagászati közösség lendülete visz előre évről-évre.

Az Egy Hét a Csillagok Alatt programsorozatot két szegedi csillagász, Barna Barnabás (a Szegedi Tudományegyetem munkatársa, a Csillagvizsgáló Blog szerkesztője) és Ordasi András (szabadúszó csillagász, tudománykommunikátor, a Chillagász youtube-csatorna készítője) indította 2020-ban, azzal a szándékkal, hogy összefogják a bemutatóhelyek és az amatőr csillagászok erőfeszítéseit és minél többekhez juttassák el az ismeretterjesztő célú látványos bemutatókat. Kezdeményezésüket mára a Szegedi Csillagvizsgáló, a Svábhegyi Csillagvizsgáló és a Magyar Csillagászati Egyesület (MCSE) is a támogatja, a szervezőcsapat pedig kiegészült Kelemen Tamással, az MCSE Szegedi Csoportjának vezetőjével és Szabó Olivér Nortonnal, a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagászával.

Távcsövek éjjel-nappal

Az idei Csillagok Alatt számai még a tavalyi csúcsot is meghaladják, 64 csapat 80 helyszínen összesen 150 programot valósít meg augusztus 3. és 13. között. Az igazi tűzijáték az augusztus 12-i Perseida maximum idején lesz, ekkor – ha az időjárás is kedvező – 30 helyszínen készülnek az égi látványosságok bemutatására és megfigyelésére. A legnagyobb bemutató csillagvizsgálók, a Bükki Csillagda és a Pannon Csillagda éjszakai bemutatóira már most rengetegen jelentkeztek, de óriási az érdeklődés a kisebb intézményeknél is, a Szegedi Csillagvizsgáló eseményére például rövid idő alatt ötezer visszajelzés érkezett. A programsorozat budapesti támogató intézménye, a Svábhegyi Csillagvizsgáló különleges Csillagkapu eseménnyel készül az augusztus 12-i csillaghullásra, ahová ezúttal a korábbi évekkel ellentétben nincs létszámkorlát, már 17:00-tól várnak minden érdeklődőt.

Van már nappal is elkezdődnek a programok, így többek között Balatonrendesen, Zalaszentgróton és Szegeden speciális szűrővel ellátott távcsövekkel lehet majd szemlélni csillagunk felszíni jelenségeit.

Különleges környezetet nyújtanak majd a Zselic és a Hortobágy csillagoségbolt parkjai, a szentendrei Duna-part és a barcsi ősborókás; a Balaton partról lehet hullócsillagokra vadászni Tagyonban, Balatonfűzfőn és Balatonrendesen; kultúrával összekötött csillagászkodást kínál a zalai Margófeszt, valamint a szentesi és békéscsabai könyvtárak, illetve a város közepéről lehet távcsőbe lesni Dombóváron, Nyíregyházán és Miskolcon. Szolnokon a 24. emeletre kell felmászni a csillagokhoz, Csömörön és Sülysápon pedig éjszakai túrára várják az érdeklődőket a szervezők. A főváros és környéke sem marad ki az élményekből, az újpesti Leveldulapark és az óbudai Polaris Csillagvizsgáló mellett Százhalombattán, Gyálon és a Normafán is távcsövek fogják várni az érdeklődőket. Sőt, idén újra lesznek határontúli bemutatók: a Csallóközben, Kisiratoson és a gyergyószentmiklósi Egyfeszten is lesznek csillagászati programok.

A részletes program a rendezvény weboldalán érhető el és regisztrálni is itt tudnak az érdeklődők.

A programsorozat támogató a Szegedi Csillagvizsgáló, a Svábhegyi Csillagvizsgáló és a Magyar Csillagászati Egyesület.

Forrás: Csillagok alatt

