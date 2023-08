Magyar cég fejlesztett olyan közlekedésbiztonsági eszközt, ami a biciklistákat védi

facebook twitter tumblr linkedin

A budapesti központú Commsignia bemutatta OBU Lite nevű eszközét, amely V2X járműkommunikációs technológia segítségével javítja a mikromobilitási eszközzel (pl. kerékpár, roller és ezek elektromos változatai) közlekedők láthatóságát és biztonságát a közúti forgalomban.

A V2X (vehicle-to-everything) technológia olyan kommunikációs rendszert jelent, amelyben egy jármű a közlekedés minden egyéb szereplőjével (más járművek, közlekedők, infrastruktúra, hálózat stb.) kapcsolatban áll. A V2X előnye, hogy a technológiával felszerelt járművek vezetői akkor is értesülnek a többi közlekedő jelenlétéről, amikor nincsenek egymás látóterében. Ez nagyban segít valamennyi résztvevőnek, hogy több információ birtokában jobb közlekedési döntéseket tudjanak hozni.

A technológia jelentőségét az autógyárak is felismerték, és egyre több új modellbe építik be – máig már több mint egymillió V2X-képes személyautót értékesítettek Európában. Minél több más szereplője van a közlekedésnek, annál indokoltabb, hogy a sérülékenyebb úthasználókra is kiterjesszék a technológiát.

Az OBU Lite egy kerékpárokra optimalizált elektronikai egység, amely „a közlekedésbiztonsági rendszereknek dedikált frekvenciasávon sugároz szabványos üzeneteket a kerékpáros helyzetéről és haladási irányáról a többi közlekedőnek, valamint üzeneteket fogad más járművektől, így észlelhetővé válik minden olyan jármű számára, amely tud V2X technológiával kommunikálni” – írja a Commsignia. Az eszközön keresztül a kerékpáros és a járművezető vizuális, hang- vagy haptikus értesítést kaphat lehetséges veszélyhelyzet esetén, például egy rosszul belátható kereszteződésben.

photo_camera OBU Lite egy rolleren Fotó: Commsignia

A biciklisták körében a közúti halálesetek száma riasztó mértékű: az Európai Unióban 2021-ben 1837 kerékpáros veszítette életét, és a járvány előtti állapotokhoz képest alig sikerült csökkenteni a halálozásokat. A kerékpáros halálesetek több mint kétharmadát motorizált jármű okozza, pedig az ilyen balesetek nagy része elkerülehető lenne, ha pontosabb információk állnának a sofőrök rendelkezésére. Az amerikai Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) tanulmánya szerint a közúti balesetek 40 százalékában a járművezetők hibás ítélőképessége, 23 százalékában a téves észlelések felelősek.

A Commsignia elsősorban a gyártókat célozza meg az OBU Lite-tal, amely könnyen integrálható e-kerékpárok és e-rollerek elektronikus rendszeréhez. Az eszköz a cég saját, az autógyártók szigorú követelményeinek is megfelelő V2X szoftverét használja, így a kerékpárosok ugyanolyan védelmet kapnak, mint az autósok és más járművek vezetői. A Commsignia által kifejlesztett alkalmazások például abban is segítik az autósokat, hogy kanyarodás vagy sávváltás közben ne ütközzenek össze a melletük haladó kerékpárral, és hogy értesüljenek a takarásban lévő vagy a rossz időjárási viszonyok miatt nehezen látható biciklik helyzetéről.

„A Commsignia kerékpáripari partnerekkel együttműködve dolgozik a technológia integrálásán, és az elkövetkező években tömeges piaci bevezetésre számít” – írja közleményében a cég.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: