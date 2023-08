Az elmúlt évek legsúlyosabb bozóttüzeire készülnek Ausztráliában

facebook twitter tumblr linkedin

Queensland, Új-Dél-Wales, Victoria, Dél-Ausztrália és az Északi Terület is kiemelten tűzveszélyesnek számít – áll az Ausztrál Tűzvédelmi Tanács (AFAC) 2023-as előrejelzésében. A szervezet szerint a jelentés „erős figyelmeztetés” a bozóttűz-szezon előtt: a La Niña éveiben megnövekedett csapadékmennyiséget idén átlag alatti esőzés követi, a korábbi bőség miatt viszont jelentősen megerősödött a gyúlékony aljnövényzet. A meleg, száraz idő miatt az AFAC a már említett területeken kívül is éberséget kér az ausztráloktól.

Rob Webb, a szervezet igazgatója szerint Ausztráliában ebben az időszakban korábban is hétköznapinak számítottak a bozóttüzek, de a klímaváltozás miatt ez az időszak több hónappal kitolódott – ez pedig azt is jelenti, hogy a védekezésre szánható idő is csökkent. Webb szerint nem törvényszerű, hogy a mostani tüzek is ugyanakkora pusztítást okozzanak, mint a három évvel ezelőttiek, de az biztos, hogy a körülmények kedveznek a tűzfészkek kialakulásának.

A tűzoltók irányított égetéssel próbálják meg megelőzni, hogy a tűz lakott területekre terjedjen, ezeket viszont csak megfelelő körülmények között lehet meggyújtani, ezek pedig egyre ritkábban állnak elő.

Az átlagos veszély már nem hír

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a tűzoltóknak a szezon kitolódásával egyre több dolguk van. Greg Mullins, Ausztrália legrégebb óta szolgáló önkéntes tűzoltója szerint ő már ötven éve küzd a lángok ellen, és úgy látja, hogy a legnagyobb gondot a klímaváltozás okozza.

Az egyre extrémebb időjárási jelenségek miatt lassan eltűnnek a különböző ausztráliai területek közötti különbségek, a korábban eltérő időben beköszöntő tűzidőszakok pedig összecsúsznak, ami nagyobb terhelést jelent a tűzoltók számára is – akik szerinte nem gazdálkodhatnak annyival több erőforrással, mint amennyivel a feladataik megnövekedtek.

Az előrejelzésben kiemelt területeken megnőtt a „jelentős tűzesetek”, vagyis azon esetek kockázata, amelyek oltásához a régión kívüli források bevonása szükséges. Az AFAC idei jelentésében idén először már nem emelik ki külön azokat a régiókat, ahol a bozóttüzek előfordulásának kockázata a „hétköznapi” vagy „átlag alatti” kategóriába esik.

