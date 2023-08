facebook twitter tumblr linkedin

Még javában tart a károk felmérése és az eltűntek keresése Maui szigetén – az évszázad legtöbb áldozatot követelő amerikai tűzvészében legalább 114-en meghaltak, és körülbelül 850 embert még keresnek. De ahogy az már ilyenkor lenni szokott, főleg az USA-ban, alig csaptak fel a lángok, azonnal megjelentek a különböző konspirációs elméletek a tűzvész okairól.

A hatóságok még vizsgálják, hogy mi okozhatta a tüzet – az eddigi feltevések szerint elképzelhető, hogy az erdőtűz kitörését megelőzően a szigetektől délre elhaladó Dora hurrikán által keltett erős szélben megsérült magasfeszültségű vezetéktől terjedt el a tűz, ami Lahaina városát is szinte porig égette. Ez csak egy tényező a sok közül: a tűz kitörését hosszú évek óta egyre súlyosabb aszály előzte meg, a száraz, szeles és forró időben pedig a lángok könnyen terjedtek a szigeten nem őshonos, behurcolt fűféléken, mint például a melaszfüvön.

photo_camera Maui, a Hawaii-szigetcsoport második legnagyobb szigete Forrás: Google Maps

A Hawaii-szigetek összterületének negyedén elterjedt füvek kiirtása Clay Trauernicht, a Hawaii Egyetem ökológusa szerint a tűzvédelem nulladik lépése lehetne: a csapadék hiánya, az aszály és a klímaváltozás miatt megváltozó időjárás halálos kombinációt eredményeznek. Elizabeth Pickett, a Hawaii Wildfire Management Organization nevű nonprofit egyesület igazgatóhelyettese szerint a szervezet már évek óta figyelmezteti a hatóságokat a veszélyre – eredménytelenül. De nem mindenkit győznek meg az olyan egyszerű magyarázatok, mint hogy a fű ég, a leszakadt vezetékektől tűz lehet, és ha az egész sziget száraz, mint a tapló, nem csoda, hogy gyorsan terjed róla a tűz.

A gyanús könyv

De milyen vadabbnál vadabb elméletek bukkantak fel a tűz okairól? Az első számú gyanúsított természetesen a háttérhatalom. Az egész úgy kezdődött, hogy mindössze két nappal a tűz fellobbanása után már meg is jelent egy könyv a tűzvészről, amiben egy bizonyos Dr. Miles Stones összefoglalja a katasztrófa részleteit. A Fire and Fury: The Story of the 2023 Maui Fire and its Implications for Climate Change című, 44 oldalas kötetecske csakhamar bestseller lett az Amazon természeti katasztrófák kategóriájában.

A könyvet azóta eltávolították az áruház kínálatából; a Misbar elemzése szerint a szöveget mesterséges intelligenciával generálták, Dr. Miles Stones pedig jó eséllyel nem létezik, ami ilyen névvel nem is csoda (Miles Stones – Milestones, azaz mérföldkövek). Az éles szemű konteósok viszont lecsaptak Dr. Stones könyvére, és felhívták rá a figyelmet, hogy a történetben minden gyanús, ami csak gyanús lehet: a kötetet nyilván azért jelentették meg ilyen sietve, hogy eltereljék a figyelmet a valóságról, és gyorsan az (egyébként nem is létező) klímaváltozást tegyék felelőssé a katasztrófáért.

Igen ám, de miről akarta a háttérhatalom ilyen ügyetlenül elterelni a figyelmet? Erről már megoszlanak a vélemények, de bizonyára valami súlyos dolog lehet, ha ilyen kétségbeesett kapkodásba kezdtek. Szerencsére erre több válasz is született, és egyik meggyőzőbb, mint a másik.

Oprah Winfrey-nek az őslakosok földjére fáj a foga

Nem elég az 1986-tól 2011-ig futó tévéműsora, az Oprah Winfrey show, és az, hogy az ismert amerikai televíziós személyiség a QAnon-konteó szerint Barack Obamával és Tom Hanks-szel együtt egy sátánista-pedofil-kannibál szekta tagja, még Hawaii-t is felgyújtotta. Persze nem egyedül: a hozzá és az Elon Muskhoz hasonló gátlástalan milliárdosok azért borították lángba Mauit, hogy utána fillérekért hozzájuthassanak az őslakosok földjeihez.

Oprah Winfrey azért is különösen gyanús, mert márciusban már nem bírt magával, és éppen Mauin vásárolt magának egy háromezer hektáros területet idén márciusban. Matt Wallace, a konteó szülőatyja szerint Winfrey még tovább akarta növelni a birtokát, ezért szabadította el a tüzet, de ez szerinte már egyenesen a szokásává vált: 2017-ben Kaliforniában is ő gyújtogatott, hogy megnagyobbíthassa a telkét. Wallace erre természetesen semmilyen bizonyítékot nem hozott fel, Oprah Winfrey viszont adományokkal támogatta a katasztrófa túlélőit, illetve nagyobb összeget ajánlott fel a károk helyreállítására.

A titokzatos halálsugár

Wallace minden eshetőségre készen másik magyarázattal is készült: elképzelhetőnek tartja azt is, hogy Oprah Winfrey nem egyedül dolgozott, hanem egy űrből irányított lézersugárral gyújtották a tüzet Mauin. A halálsugárról több felvétel is kering a neten; apró szépséghiba, hogy ezek közül az egyiken a SpaceX 2019-es rakétaindítása, a másikon egy chilei transzformátor felrobbanása látható.

Arról, hogy ki indította el az űrből a lézertámadást, már megoszlanak a vélemények: egyesek szerint Kína ezzel nyílt háborút kezdeményezett az Egyesült Államokkal, mások szerint éppen hogy az amerikaiak támadták meg a saját államukat, hogy a romok helyén egy mesterséges intelligencia által irányított, konténerházakból álló okosvárost hozzanak létre. Maga a halálsugár ötlete nem számít újdonságnak: Mike Rotschild újságíró szerint már a kaliforniai erdőtüzek idején is felmerült, hogy valakik ezzel gyújtogatnak arrafelé.

A konteót Marjorie Taylor Greene republikánus kongresszusi képviselő tette igazán népszerűvé a 2018-as erdőtüzek idején, igaz, ő a QAnon-elméletek népszerűsítésében is igen aktív volt. Rotschild szerint a halálsugár bevetésével már egy ideje ráadásul a dúsgazdag Rotschild családot vádolják, amit annak ellenére, hogy őt magát csak névrokonság fűzi hozzájuk, azért is aggasztónak tart, mert ezek az elméletek így antiszemita színezetet is kapnak.

Az okosvárosok

Januárban Mauin az okosvárosokról tartottak konferenciát, nemsokára pedig egy mesterséges intelligenciáról szervezett csúcsot tartottak volna az államban – ez pedig a konteósok szerint jól mutatja, hogy a háttérhatalomnak már rég megvoltak a tervei Hawaii-val, de csak most léptek a megvalósítás szakaszába.

A konteósok szerint a 15 perces városok koncepciója, ahol minden fontos intézmény, üzlet és szolgáltatás elérhető negyedórányi sétával, meggyilkolja a szabadságot, korlátozza a szabad mozgást, és lehetővé teszi, hogy a háttérhatalom gettókba zárja az embereket. Csakhogy a vádakkal ellentétben az első és a második konferencia sem arról szólt, hogy hogy lehetne a gyanútlan szigetlakókat a robotok igájába hajtani: az előbbi egy informatikai rendezvény volt, az utóbbi pedig egy, a közigazgatás modern eszközeiről szóló konferencia lesz.

Természetes hülyeség

Bár a konteók terjesztését sokan kritizálták és ízléstelennek tartják, Rob Brotherton pszichológus egy korábban megjelent könyvében „teljesen természetes reakciónak” nevezte a felbukkanásukat a váratlan katasztrófák idején. Mike Breen, a Human Rights First emberjogi szervezet szakértője szerint is várható volt a megjelenésük, de a közösségi médiában történő villámgyors terjedésüket kifejezetten aggasztónak találja.

Samantha Bradshaw, a Washingtoni American University nemzetközi kapcsolatok-szakértője szerint az erdőtűz minden más katasztrófánál alkalmasabb rá, hogy ilyen vad megfejtések terjedjenek róla: látványosak, pusztítóak, és nehéz nem tudomást venni róluk. Mike Flannigan, a Thompson Rivers Egyetem tűzszakértője szerint az is problémát okoz, hogy sokan megelégszenek egy tetszetősnek tűnő magyarázattal, nincs kedvük a témát ismerő szakértők hosszas fejtegetéseihez, bár az is igaz, hogy a tűz keletkezéséhez nem kell sok minden: éghető anyag, oxigén és valami, ami begyújtja. Ez utóbbi Flannigan szerint általában az ember, de ilyenkor sem kell feltétlenül szándékos gyújtogatásra gondolni: elég egy elkóborolt szikra vagy egy sérült vezeték ahhoz, hogy tűz keletkezzen. Vagy a háttérhatalom halálsugara, amit személyesen Oprah Winfrey indít az űrből.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: