Sikerült rekonstruálni az „örökkévalóság illatát"

Senetnay, vagyis II. Amenhotep fáraó dajkája életében és halála után is különleges tiszteletnek örvendett az ókori Egyiptomban. A fontos asszonyt a Királyok Völgyében helyezték örök nyugalomra, testét és szerveit pedig speciális balzsamokkal tartósították, hogy fennmaradjanak az örökkévalóságnak.

Nemcsak az impozáns sírhely, hanem az összetett balzsamozási technika is az asszony fontos státuszára utal. Bár sírhelyét 1900-ban feltárták, több mint 100 évet kellett várni arra, hogy megfejtsék, milyen anyagoknak köszönhető, hogy ilyen jó állapotban maradtak fenn a test részei és a külön edényekben tartósított belső szervek.

photo_camera A mészkőedény, amiben az ókori egyiptomi nő, Senetnay földi maradványait elhelyezték. Fotó: Christian Tepper/Museu August Kestner, Hannover

Barbara Huber régész, a németországi Max Planck Geoantropológiai Intézet munkatársa és kollégái gázkromatográfia és tömegspektrometria kombinációjával hat balzsammintát vizsgáltak meg a sírhelyen talált két edényből, írja a Science Alert. Így sikerült választ adniuk a kérdésre, hogy mit is tartalmazhatott a balzsamozó keverék, amit az ókori egyiptomiak használtak.

Hiszen hiába maradt fenn számos írásos emlék az ókori Egyiptomból, a balzsamozás receptjéről nem áll rendelkezésre forrás. Az elvégzett vizsgálatok alapján viszont megállapítható, hogy Senetnay testét egy komplex összetételű balzsammal tartósították, ami méhviaszt, növényi olajokat, állati zsírokat, tűlevelű fák gyantáját és a természetben előforduló bitument is tartalmazott. Az „örökkévalóság illatát" pedig a kumarin adja, ami egy növényi eredetű vegyület és enyhe, vaníliára emlékeztető illatot kölcsönzött a keveréknek.

A balzsamok összetételét viszont több tényező is befolyásolhatta. Számított az, hogy milyen státuszú személy testét és szerveit kezelték, továbbá az anyagok kiválasztása azon is múlhatott, hogy épp melyik szervet igyekeztek tartósítani. Így például a Senetnay tüdejét tartalmazó edényben más összetevők is fellelhetők, mint a más szerveit tartalmazókban, abban viszont a kutatók sem biztosak, hogy ezt a különbséget nem a 3500 éves minták bomlási folyamatai okozzák.

Az ősi illat modern rekonstrukcióját a dániai Moesgaard Múzeumban fogják bemutatni hamarosan.

