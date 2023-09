Az állatasszisztált tanulásnak az osztálytermekben is van értelme

facebook twitter tumblr linkedin

A kutyáknak történő felolvasásnak több pozitív hatása van, például azok a gyerekek, akik a házikedvenceiknek rendszeresen olvasnak, jobb szövegértéssel rendelkeznek és általános olvasási készségeik is fejlődnek. Ezt a gyakorlási formát azonban nem csak az otthonokban lehet alkalmazni, egy ausztrál kutatócsoport több mint száz pedagógus bevonásával készített felmérést arról, hogy van-e helye és haszna a terápiás kutyáknak a tanteremben, írja a New Scientist.

A tanulmány fő megállapítása, hogy az állatok igenis segíthetnek a gyerekeknek abban, hogy jobban érezzék magukat az órákon. A begyűjtött tapasztalatok szerint 5 és 18 éves kor között minden évfolyamon vannak pozitív hozadékai a kutyák jelenlétének. Az állatasszisztált terápiával tapasztalatot szerzett pedagógusok szerint a mentális, viselkedéses vagy érzelmi nehézségekkel küzdő gyerekeknek kimondottan sokat segít, ha van négylábú segítő a tanteremben – a terápiás állatok segíthetik a beilleszkedést és a tanulást is.

photo_camera Az olvasási nehézségekkel vavgy diszlexiával küzdő gyerekek számára segítséget jelenthet a gyakorlás során egy állat jelenléte, akiről biztosan tudják, hogy nem fog ítélkezni a teljesítményük felett. Fotó: UTE MEHNERT/AFP

A gyerek a közösségben előforduló bullyinggal való megküzdésben is számíthattak a kutyákra, és a mentális egészségük javítására is jó hatással vannak az állatok. Ez az eredmény azért is jelentős, mert az iskolai lemorzsolódás okai közé tartóznak az integráció hiánya, a kiközösítés és a tanulási nehézségek is, sok gyerek pedig el sem jut addig a tanulmányaiban, hogy az iskolában az ezeket megelőző programokat megismerje.

A terápiás kutyák jelenléte viszont segítséget nyújt számukra is, valamint azoknak a gyerekeknek, akik bizonytalanok a tanulási folyamatban. A kutyák nem ítélkeznek, a diákok tehát úgy gyakorolhatnak még számukra nehéz feladatokat és tananyagokat is, hogy nem kell attól félniük, hogy kinevetik vagy megszégyenítik őket. Ennek a kötetlen gyakorlásnak pedig az órákon is látszik az eredménye.

Ahhoz viszont, hogy a kutyák hatékonyan támogathassák a gyerekeket az órákon és a tanulásban, megfelelő mennyiségű és minőségű pihenésre van szükségük. A New Scientistnek az indianai Ball State University munkatársa, Laura Basette elmondta, hogy ehhez csendes szüneteket kell biztosítani nekik, a gyerekeket pedig meg kell tanítani arra, hogyan kell és szabad bánni a terápiás állatokkal a közös munka vagy játék során.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: