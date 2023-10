Gyalog indult turnézni egy brit zenekar

facebook twitter tumblr linkedin

Chris Roberts gitáros és Seth Bye hegedűs szeptember 3-án indult turnézni Walesben – gyalog. A Filkin’s Drift hatvan nap alatt tette meg a nagyjából 1400 kilométeres utat, amelynek során ötven fellépést adtak és anyagot gyűjtöttek a következő lemezükhöz, emellett pedig a turnékkal járó környezeti terhelésre is felhívták a figyelmet.

Bye szerint az út során kiderült, hogy valójában milyen kevés holmira van szükségük a fellépésekhez, meg úgy általában is: a hangszerek mellett mindenük elfért egy-egy tizenöt kilós zsákban, igaz, ez azzal járt, hogy az egész kéthónapos útra csak két váltás ruhát vittek magukkal.

Roberts szerint (aki egyébként Tanita Tikaramot szokta kísérni gitáron) a kaland megváltoztatta, ahogy a turnékra tekintenek, bár a jövőben valószínűleg inkább tömegközlekedést használnak, és nem sétálják le az egész távot. A nagy walesi turnéról készült filmeket a zenekar Youtube-csatornáján lehet megnézni. Íme, az első rész, ahol erős indításként a zenészek rögtön elveszítenek ötszáz CDt:

A zeneipar irdatlan karbonpatája

A duó a környezetvédelmi szempontok mellett jótékony célra is gyűjtöttek, a pénzt a Live Music Now nevű szervezetnek ajánlották fel, amely minél több emberhez akarja eljuttatni a zenét – ahogy a Filkin’s Drift is olyan helyeken lépett fel, ahol nem túl sűrűn tartanak koncerteket.

Bár a legtöbben nem indulnak el gyalog turnézni, egyre több előadó próbálja meg csökkenteni a karbonlábnyomát, azok pedig, akik magánrepülővel érkeznek a fellépésekre, egyre élesebb kritikákat kapnak. A Coldplay repülő helyett vonattal indult koncertezni, Billie Eilish és Harry Styles a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére adakoznak, a fesztiválok pedig egymással versengve zöldülnek.

Van, akinek ez sem elég: Jake Blount amerikai énekes szerint egész egyszerűen el kéne felejteni a felvételek minden formáját, a zenészeknek pedig szűk körben, a lakóhelyükhöz közel, helyi mesterek hangszereivel kellene koncerteket adniuk, és ebből megélniük, mert az mégsem egészen normális, hogy csak a Despacito 2017-es lejátszásai annyi áramot emésztettek fel, mint Csád, Bissau-Guinea, Szomália, Sierra Leone és a Közép-afrikai Köztársaság éves fogyasztása együtt.

