A túl sok mobilozás árthat a spermának

facebook twitter tumblr linkedin

Alacsonyabb az átlagos spermiumszáma azoknak, akik naponta több mint 20-szor is a telefonjukhoz nyúlnak, mint azoknak, akik mindössze hetente egyszer használják a készüléküket. Legalábbis ez derül ki egy frissen publikált svájci kutatásból, amiről a New Atlas számolt be.

A Genfi Egyetem kutatói a Svájci Trópusi és Közegészségügyi Intézettel karöltve közel 3000, 18 és 22 év közötti férfi spermamintáját vizsgálta meg 2005 és 2018 között. Azoknál a férfiaknál, akik naponta több mint 20-szor használták a telefonjukat, a spermiumok átlagos száma 44,5 millió/milliliter volt. Ez 21 százalékkal alacsonyabbra adódott, mint azoknál a férfiaknál, akik csak hetente egyszer használták a telefonjukat, az ő spermiumszámuk átlagosan 56,5 millió/milliliter körül alakult.

Bár a számokban eltérés mutatkozott, a spermiumok mozgékonysága és alakja egyik csoportban sem volt rosszabb.

A vizsgálatot három szakaszban végezték el: az első fázis 2005 és 2007, a második 2008 és 2011, a harmadik pedig 2012 és 2018 között zajlott. Ez a felosztás lehetővé tette a kutatók számára, hogy ne csak a használati gyakorisággal, hanem a technológiai fejlődéssel is számolhassanak az értékelés során. Erre pedig szükség is volt, ugyanis a régebbi mobiltechnológiák hatása erősebbnek bizonyult, mint az újabb 4G-s és 5G-s készülékeké. Ennek hátterében valószínűleg az adattovábbításhoz szükséges elektromágneses mező erőssége állhat.

Maguk a tanulmány szerzői is elismerték, hogy eredményeik igencsak korlátozottak. Egyrészt nem állapítható meg egyértelmű ok-okozati összefüggés a mobilozás és a spermiumok számának csökkenése között. Másrészt az önbevallásos kérdőívek, mint amilyenekkel a telefonhasználati szokásokat mérték fel, kitöltése eléggé megbízhatatlan. A kutatás viszont mindenképpen érdekes felismerést jelent, a jövőben a telefonhasználat módjainak hatását is vizsgálni fogják.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: