Egy friss tanulmány szerint a patkányok is képesek mentális térképeket készíteni és álmodozni

facebook twitter tumblr linkedin

Korábban úgy vélték, álmodozásra csak az ember képes, és ezt tartják az egyik legösszetettebb agyi funkciónak is. Egy friss kutatás viszont rávilágít, egyáltalán nem biztos, hogy az állatok ne rendelkeznének az álmodozáshoz szükséges képességekkel. Az IFL Science számolt be arról a kutatásról, amit patkányokkal végeztek és igazolja, hogy a rágcsálók is képesek gondolatban bejárni olyan terepeket, ahol azelőtt még soha nem jártak igazából.

Az emberekhez hasonlóan a patkányok is rendelkeznek úgynevezett helysejtekkel a hippokampuszban, ezek pedig a térbeli tájékozódáson kívül a környezet leképezésében is nélkülözhetetlenek. A korábban megtapasztalt környezet mentális modelljeit az agy képes eltárolni, így ezek utólag felidézhetők az emberek számára.

A Science-ben publikált tanulmányt jegyző kutatócsoport arra volt kíváncsi, hogy a patkányok is képesek-e hasonló mentális reprezentációkat készíteni és később felidézni az útvonalakat. Ehhez létrehoztak egy agy-gép interfészt, ami az állatok helysejtjeinek tüzelési mintázatát dekódolta a vizsgálatok során.

A patkányokat gömb alakú futópadra helyezték, mozgásukat pedig egy képernyőn 360 fokos virtuális valóság (VR) környezetben jelenítették meg. Az állatok jutalomfalatok után kutatva megtanultak eligazodni ebben a környezetben, közben pedig a kutatók a dekódert használva megismerték a tüzelési mintázataik jelentését. Amint az agy-gép interfész elég információt gyűjtött ahhoz, hogy magabiztosan megértse a patkányok hipokampusza által küldött jeleket, a futópadot kikapcsolták és innentől kezdve az állatok már csak a gondolataikkal kutattak tovább a jutalomfalatkák után a virtuális környezetben.

Az állatok sikeresen navigáltak a hippokampuszuk irányításával, képesek voltak utakat létrehozni a jutalomfalatok eléréséhez. Ebből a kutatók arra következtetnek, hogy a patkányok is elő tudják hívni a környezetről alkotott mentális reprezentációikat anélkül, hogy valóban a helyszínre mennének. A rágcsálókat ráadásul arra is sikerült rávenni, hogy gondolatban tárgyakat mozgassanak és helyezzenek át a térben.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: