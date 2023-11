Ötszörösére gyorsult a grönlandi gleccserek olvadási sebessége az elmúlt 20 évben

facebook twitter tumblr linkedin

Megdöbbentő eredményekkel szembesítik az emberiséget Koppenhágai Egyetem kutatói. A Nature Climate Change folyóiratban publikált tanulmányuk szerint a 2000-es évek előtt a Grönland délnyugati részén található gleccserek jege évente mintegy öt métert apadt, jelenleg ez az érték 25 méter. A Grönland szélein és a jégsapkákon lévő gleccserek visszahúzódása különösen súlyos – jelentette a CNN.

A Koppenhágai Egyetem közleménye szerint az elmúlt évtizedekbe készült műholdfelvételek, légifotók és a Dán Nemzeti Levéltár archívumának felhasználásával készített, közel 22 ezer grönlandi gleccser állapotváltozását vizsgáló átfogó kutatás minden kétséget kizáróan bizonyította a klímaváltozás negatív hatásait.

photo_camera A nyugat-grönlandi Ujaraannaq-völgy 1936-ban és 2013-ban Fotó: Hans Henrik Tholstrup / University of Copenhagen

Paradox módon a grönlandi gleccserek olvadása vízhiányhoz vezet. Az olvadékvíz rövidesen már nem lesz képes táplálni a gleccserpatakokat és -folyókat, ezért Grönland ökoszisztémái teljesen megváltoznak, de a megújuló energiatermelés is ellehetetlenül. A kutatók szerint nagyon is égető probléma, hogy azok a területeken, ahol 15-20 évvel ezelőtt a kisebb gleccserek tövébe vízerőműveket építettek, a belátható jövőbe kiszáradnak, mert a úgy tűnik el, hogy nem is képződik újra.

photo_camera A grönlandi gleccserek olvadásának mértékei az elmúlt hét évtizedben Fotó: Larocca et aI.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: