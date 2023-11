A múlt és a jövő határán: 150 éves Budapest, a kontrasztok városa

facebook twitter tumblr linkedin

Budapest november 17-én ünnepelte 150. születésnapját, így Pest, Buda és Óbuda 1873-as egyesítése adta a Glossza podcast legújabb adásának apropóját is, amelyben a szerkesztők és a beszélgetőpartnerek nem csupán az elmúlt másfél évszázad fontosabb eseményeit és a városrendezés szempontjából fontos fordulópontjait, de a jövő évtizedek kihívásait is áttekintették. A beszélgetőpartnerek ezúttal Demeter Nóra, a diplomáját az amerikai Berkeley egyetemen szerzett, majd a rendszerváltás után Magyarországra költözött építész, a Demeter Design Stúdió alapítója, valamint Merker Dávid, a Budapest rejtett kincseit bemutató Hosszúlépés. Járunk? városiséta-szervező cég társalapítója és ügyvezetője voltak.

Az epizódban szóba került a város öröksége, hogy mit jelent pontosan budapestinek lenni, illetve hogy miként kapcsolódhatnak a lakosok a város múltjához és jelenéhez, és miként alapozhatják meg a jövőjét. Demeter Nóra meglátása szerint Budapest egy élhető, kozmopolita, egyúttal rendkívül kulturált város, amelyben a lakosok rengeteg inspirációt kaphatnak nap mint nap. Ugyanakkor mindaddig, amíg a lakosságban és a város vezetőségében nincs egyetértés abban, hogy mi a Budapest öröksége és jövőképe közötti különbség, lehetetlen előre lépni és releváns válaszokat adni az előttünk álló évtizedek várostervezési kihívásaira.

Merker Dávid egy rendkívül személyes, a nyugat és a kelet határán egyensúlyozó fővárosként, a térség legfiatalabb metropoliszaként látja Budapestet, amely létrejötte után hosszú időn át Béccsel, sőt Párizzsal versengett. Véleménye szerint a jelenét erőteljesen meghatározza az, hogy a várost tulajdonképpen a benne élők dédszülei és ükszülei építették. Ezeken a személyes történeteken keresztül pedig rá lehet vezetni a budapestieket a saját múltjukhoz való kapcsolódásra.

A főváros múltjának vonatkozásában eleve adott egy kettősség, amelyet a Buda és Pest közti különbségek hordoznak magukban. Ezek egyaránt kódolják a város csodáját és az ellentmondásosságát. A kontrasztok fővárosa pedig bizonyos mértékben árulkodik a benne élők személyiségéről. A Duna nem csak a korábbi évszázadokban, hanem napjainkban is a világgal való kapcsolatunkat jelképezi. Budapest részben ebből adódóan lényegében egy urbanisztikai csoda, amely a 2020-as évekig meghatározza a fejlődés irányvonalait. Látnunk kell ugyanakkor, hogy 1873-ban nem csupán víziónak, hanem reális célnak tűnt, hogy Magyarország európai középhatalommá váljon, amit természetesen a fővárosnak is reprezentálnia kellett.

Az olvasztótégelyként működő várost viszont a 20. század folyamán számos csapás érte, kezdve az első világháború utáni rendszerváltásokkal és Trianonnal, majd a második világháborúval és a város véres ostromával, az 1956-os forradalommal, a szocializmus évtizedeivel, végül a rendszerváltás utáni időszakkal. Mind Demeter, mind pedig Merker szerint elengedhetetlen, hogy az ezekből fakadó traumákat a lakosság feldolgozza, illetve, hogy a városépítészet is érdemben reagáljon rájuk.

photo_camera A budai Szent Gellért szobor, 1975 Fotó: Fortepan / Fortepan

Jelen pillanatban az látható, hogy míg bizonyos városrészek dinamikusan fejlődnek, mások szinte teljes mértékben élhetetlenné válnak. Ellentétben a nyugat-európai városokkal, ahol a vezetés releváns válaszokat igyekszik találni a következő évtizedek legfontosabb kihívásaira a klímaváltozáshoz, a lakosság növekedéséhez és a közösségi közlekedéshez kapcsolódóan, Budapesten ez alig érhető tetten, hiszen az emberek valós igényei helyett politikai csatározások célkeresztjében vannak a problémák. A kérdések és a tét tehát adott, a megoldások megtalálása pedig a politikai vezetés mellett a város főépítészeinek kezében van. A jövő Budapestje mindenesetre remélhetőleg a jelenleginél sokkal zöldebb és élhetőbb lesz, továbbá több megfelelően funkcionáló városi teret kap majd. Ezáltal pedig talán lehetőség lesz az agglomerációba költözött lakosság visszacsábítására is.

Az adás szerkesztői: Szabados Bettina és Szilágyi Adrienn.

