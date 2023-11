Környezetvédelmi okokból tiltottak be két Toyota-reklámot Angliában

facebook twitter tumblr linkedin

Komoly győzelmet aratott Angliában az Adfree Cities a köztéren elheleyzett reklámok felett: a fogyasztók egy videóval és egy plakáttal kevesebbel kénytelenek szembesülni. A szervezet a brit reklámfelügyeletnél (Advertising Standards Authority, ASA) tett panaszt a reklámok ellen azzal az indoklással, hogy a Born to Roam kampányban, amelyekben a Toyota a Hilux SUV-okat reklámozta, a cég a környezetromboló magatartást népszerűsíti.

A felügyelet elfogadta a panaszt, így ez az első eset, hogy az országban a reklámfelügyelet környezetvédelmi indokokra hivatkozva tilt be egy reklámot. 2021-ben ez már majdnem megtörtént, de akkor az ASA végül mégkönyörült a Land Rover Defenderen – a reklám ellen ebben az esetben is a gyártó nem megfelelő társadalmi szerepvállalása volt a kifogás.

A betiltott videóban egy csomó Toyota Hilux látható, amint átvágnak egy patakon, offroadoznak egy mezőn, majd városi környezetben is megmutatják magukat. A hirdetés kritikusai szerint a legnagyobb gond az, hogy a cég ezzel az offroadozást népszerűsíti, és tiszteletlen a természettel szemben.

Erdészek? Milyen erdészek?

Veronica Wignall, az Adfree Cities társigazgatója szerint a reklám ráadásul helytelenül kelti azt a képzetet, hogy a SUVok célközönsége valóban felfedezésre használja az autóját, a legtöbb ilyen kocsit ugyanis általában városi vásárlók veszik. Wignall szerint ugyan üdvözlendő az ASA mostani döntése, de nem elégedett vele: azt szeretné, hogy az összes SUV-reklámot betiltsák.

A Toyota tiltakozott a döntés ellen: a cég szóvivője szerint a reklámot Szlovéniában, egy magántulajdonban álló területen vették fel, minden szükséges engedélyt megszereztek hozzá, a kifogásolt poszteren látható autók egy részét pedig digitálisan illesztették a képbe, így azoknak aztán végképp nem volt környezeti lábnyomuk. A cég szóvivője arra is felhívta a figyelmet, hogy a Toyota vezető szerepet tölt be az emissziócsökkentésben, sőt, a cég által kifejlesztett károsanyag-csökkentő fejlesztések egy részét ingyenesen elérhetővé tették más autógyárak számára is.

Az ASA nem fogadta el a cég azon kifogását sem, hogy a Hilux célközönsége az a réteg, akiknek egy megbízható, terepen is használható autóra van szükségük, mint például az erdészek, a gazdálkodók vagy a vadőrök, mondván, hogy a reklámban semmi ilyesmi nem szerepel.

