Pécsi Tudományegyetem: Semmilyen genetikai adat nem kerül Kínába Magyarországról

Semmilyen genetikai adat nem kerül ki Magyarországról a Pécsi Tudományegyetem és a BGI Group kínai genomikai vállalat együttműködése során, írta a Qubitnek a Pécsi Tudományegyetemtől Gyenesei Attila, a PTE Genomikai és Bioinformatikai Központ vezetője.

A Qubiten csütörtökön közölt cikkünkben arról írtunk, hogy két magyarországi egyetemmel is van kapcsolata annak a kínai genomikai vállalatnak, ami a nemzetközi sajtóban közölt oknyomozó riportok alapján hozzásegíti az ázsiai országot ahhoz, hogy a Föld minden részéről genetikai adatokat gyűjtsön. Amerikai szakértők szerint Kína ezzel elsősorban gazdasági és technológiai előnyhöz kíván jutni a nyugattal szemben. A BGI Group céggel 2017-ben kötött együttműködési szándéknyilatkozatot a Debreceni Egyetem és 2022-ben együttműködési megállapodást a Pécsi Tudományegyetem.

Az együttműködés keretében Gyenesei szerint eddig két szekvenáló berendezést telepítettek a Szentágothai János Kutatóközpontban, aminek köszönhetően már nem invazív prenatális teszteket is el tudnak végezni. A PTE Genomikai és Bioinformatikai Központ vezetője cikkünk megjelenése után reagált az egyetemnek megküldött kérdéseinkre.

Ahogy azt cikkünkben részleteztük, a BGI közleménye szerint a 2022. november 29-én a Pécsi Tudományegyetem és a BGI Genomics között létrejött megállapodás értelmében közös laboratórium nyílhat meg 2023-ban, ami világszínvonalú genomszekvenálási és klinikai diagnosztikai szolgáltatásokat biztosít majd, miközben megerősíti a BGI Genomics és a Pécsi Tudományegyetem vezető szerepét a genomika, bioinformatika, a reproduktív egészségügy és a precíziós orvoslás területén.

„Fontos hangsúlyozni, hogy semmilyen genetikai adat nem kerül ki Magyarországról! Egyrészt a minták anonim módon kerülnek a laboratóriumba, tehát nem tudjuk, hogy kinek a mintáját vizsgáljuk. Ezek a minták egytől egyig egy kóddal vannak ellátva, amit nem lehet visszafejteni. A genetikai, tehát a klinikai információhoz és a beteginformációhoz a kutatók nem jutnak hozzá, így azokat nem is tudnák átadni a kínai partnernek, másrészt feltétele volt a rendszernek, hogy minden genetikai adat itt marad, még az adatelemzés is az egyetemi hálózatban történik” – írta Gyenesei arra a kérdésünkre, amely arra irányult, hogy az együttműködés keretében hozzáférhet-e bármilyen formában a BGI Group magyar genetikai adatokhoz és információkhoz és ha igen, azok miként és hol kerülnek tárolásra.

Arra a kérdésünkre, hogy a megállapodás értelmében a Genomika és Bioinformatika Szolgáltató Központban létrehozandó laboratórium várhatóan mikor kezdi meg a működését a BGI Application regionális központjaként, és ebben a szerepében milyen funkciókat fog ellátni, a központ vezetője úgy reagált, hogy „Nem lesz a BGI-nak applikációs regionális központja, hanem a BGI Group a Genomikai és Bioinformatika Központba küldi a mintákat, ahol szolgáltatásként fogják igénybe venni a pécsi szakemberek munkáját. Európából eddig mindenhonnan Kínába küldték a mintákat, ez azonban 2024 elejétől megváltozik, hiszen immár Magyarországon, Pécsett is rendelkezésre áll egy magas szakmai háttérrel rendelkező laboratórium, ahol a szakemberek ugyanazt a munkát tudják elvégezni, mint Kínában”.

Az egyetem és a BGI közötti együttműködés értelmében eddig megvalósult fejlesztésekre vonatkozó kérdésünkre Gyenesei azt írta, hogy "Az elmúlt időszakban két szekvenáló berendezést telepítettek Pécsett a Szentágothai János Kutatóközpontban, ennek köszönhetően már NIPT, non-invazív prenatális teszteket is el tudunk végezni. Ez az úgynevezett NIFTY teszt, ami korábban Magyarországon csak egy helyen volt elérhető. A PTE és a BGI Group együttműködésének fő célja éppen az, hogy helyben, Magyarországon is elvégezhetőek legyenek ezek a tesztek. Az elmúlt évben megtörtént ennek az előkészítése, így a PTE már készen áll arra, hogy 2024 elején elinduljon a szolgáltatás. Ezalatt az idő alatt mintegy 500 mintának az éles tesztelése történt meg. Ugyanezen mintának egyik részét Kínában, a másik részét Pécsen vizsgálták, és mind az 500 minta ugyanazt az eredményt mutatta. Ebből is jól látszik, hogy a pécsi szakemberek felkészültek a magas színvonalú munka elvégzésére”.

