Magyar egyetemekkel is kapcsolatban áll az a kínai genomikai vállalat, ami az USA szerint komoly biztonsági kockázatot jelent

Magyarországi egyetemmel is van megállapodása annak a kínai genomikai vállalatnak, amely a világsajtóban megjelent cikkek szerint segédkezik abban, hogy az ázsiai ország a Föld minden részéről szedjen össze genetikai adatokat.

A BGI Groupnak nevezett cég globális tevékenységéről legutóbb a Washington Post közölt oknyomozó riportot, és a szeptemberi cikk szerint amerikai nemzetbiztonsági tisztviselők azt állítják, hogy Kína a covidjárvány által váratlanul megtámogatott genetikai adatgyűjtéssel stratégiai és gazdasági előnyökhöz kíván jutni a Nyugattal szemben.

Fotó: CHEN WEN/Imaginechina via AFP

Az 1999-ben még Pekingi Genomikai Intézetként (Beijing Genomics Institute, BGI) alapított és a Humán Genom Projektben résztvevő BGI vállalattal 2017 júniusában kötött együttműködési szándéknyilatkozatot a Debreceni Egyetem, majd 2022-ben együttműködési megállapodást a Pécsi Tudományegyetem. Az egyetemektől a cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ a múlt héten megküldött kérdéseinkre, amelyek a szándéknyilatkozat és a megállapodás utóéletét firtatták.

Korábban áttekintettük, hogy Kína, ami 2035-ig a világ vezető biotechnológia hatalmává akar válni, miként szigorította idén az emberi genomszerkesztés szabályozását, és milyen hiányosságokkal küzd az elmúlt években gyorsan bővülő biobiztonsági laborjaiban, ami aggodalommal tölt el egyes nyugati szakértőket. Az Egyesült Államok és Kína között az elmúlt években felpörgött a stratégiai, katonai és gazdasági versengés, ami a biotechnológia mellett a chipgyártásban és az űrkutatásban is egyre inkább érezteti hatását.

A BGI Group 2017. júniusi közleménye szerint a Debreceni Egyetemmel aláírt együttműködési szándéknyilatkozat egy helyi új generációs szekvenálási központ létesítéséről szól, ami populációgenetikai vizsgálatokat és diagnosztikai teszteket végezne. A szándéknyilatkozat része még egy kutatásfejlesztési kollaboráció is a genetika és genomika területén.

A Debreceni Egyetemtől arra voltunk kíváncsiak, milyen fejlesztések vagy kutatási projektek valósultak meg eddig a BGI Group és az egyetem között létesült együttműködési szándéknyilatkozat keretében, van-e még valamilyen formában együttműködés a cég és az egyetem között, valamint hogy az együttműködés keretében hozzáférhetett-e vagy hozzáférhet-e a BGI Group magyar genetikai adatokhoz és információkhoz.

Pécsen is hasonló a helyzet. A BGI közleménye szerint a 2022. november 29-én a Pécsi Tudományegyetem és a BGI Genomics között létrejött megállapodás értelmében közös laboratórium nyílhat meg 2023-ban, ami világszínvonalú genomszekvenálási és klinikai diagnosztikai szolgáltatásokat biztosít majd, miközben megerősíti a BGI Genomics és a Pécsi Tudományegyetem vezető szerepét a genomika, bioinformatika, a reproduktív egészségügy és a precíziós orvoslás területén.

A Pécsi Tudományegyetemtől azt szerettük volna megtudni, hogy milyen fejlesztések valósultak meg a megállapodás következtében, melyek vannak még folyamatban, és hogy várhatóan mikor kezdi meg a működését a BGI Application regionális központjaként a PTE Szentágothai János Kutatóintézetében a Genomika és Bioinformatika Szolgáltató Központban létrehozandó laboratórium. Emellett arra is rákérdeztünk, hogy az együttműködés keretében hozzáférhet-e bármilyen formában a BGI Group magyar genetikai adatokhoz és információkhoz, és ha igen, azok miként, valamint hol kerülnek tárolásra.

A sencseni központú BGI Group tevékenységével összefüggő aggályok a Reuters 2021 nyarán közölt vizsgálata nyomán kaptak nemzetközi figyelmet. Ebben a hírügynökség azt állította, hogy a cég által világszerte árult, kromoszóma-rendellenességek kimutatására alkalmas prenatális genetikai diagnosztikai tesztekből nyert információkat a cég populációgenetikai kutatásokra is felhasználja. A NIFTY-nek nevezett tesztet 2000 egészségügyi szolgáltató árusítja 50 országban, köztük Magyarországon is, és a magzat biológiai nemének kimutatása mellett 94 féle kromoszóma-rendellenesség vizsgálatát teszi lehetővé.

A NIFTY tesztek által használt technológiát 1997-ben – a BGI-től függetlenül – kidolgozó hongkongi kutató, Dennis Lo a Reutersnek elmondta, a tesztek az anya genomjának nagyjából 10 százalékát szekvenálják meg. „El lehet képzelni, hogy ha megszekvenálod több millió ember genomjának 10 százalékát, annak elég nagy hatása lehet” – mondta. Lo szerint a technológia elvben lehetőséget ad annak megállapítására is, hogy az anyának vannak-e kromoszóma-rendellenességei, autoimmun betegsége, vagy daganatos megbetegedése.

A Washington Post szerint a norvég fogyasztóvédelem tavaly figyelmeztetést adott ki a tesztet elvégeztető nőknek, amiben felhívták a figyelmüket arra, hogy privát információjukhoz esetlegesen hozzáférhet a kínai kormányzat. Emellett német és szlovén egészségügyi tisztviselők is vizsgálják az adatokkal történő lehetséges visszaéléseket.

Amint Ronald Pulivarti az amerikai Nemzeti Szabványügyi és Technológiai Intézet (NIST) blogján összefoglalta, a genetikai információnkra több szempontból is érdemes vigyázni: egyrészt más típusú adatokhoz képest, mint például a bankkártyaszámunk, a genomunk 3,2 milliárd bázispárja soha nem változtatható meg, és segítségével mások megtudhatják, hogy milyen betegségeink vannak, vagy milyenek kialakulására rendelkezünk nagyobb rizikóval. Lo a Reutersnek azt is elmondta, hogy a jövőben a prenatális tesztekből akár az is rekonstruálható lehet, hogy hogyan néz ki az adott személy.