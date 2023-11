A nyelvtanulás már a születés előtt elkezdődik

facebook twitter tumblr linkedin

Az anyaméhben a magzat kb. 7 hónapos korától érzékeli a külső zajokat, nemcsak a zenét, hanem a beszédhangokat is felismeri – így ismerőssé válik számára saját édesanyja és más családtagok hangja is. Egy friss olasz kutatás azonban most nem az egyszerű reakciókat vizsgálta, hanem azt, hogy mi okozhatja, hogy a csecsemők és a kisgyermekek páratlanul gyorsan sajátítják el a saját anyanyelvüket.

A Science Alert számolt be arról a kutatásról, amiben a Padovai Egyetem munkatársai 33, 1 és 5 nap közötti francia csecsemővel végeztek kísérleteket és azt vizsgálták, hogy máshogy reagál-e az agyuk a nekik lejátszott francia, spanyol és angol mesékre. Minden újszülöttnek az Aranyfürtöcske és a három medve történetét játszották le különböző nyelveken és egy elektródákkal ellátott sapka segítségével mérték az agyi aktivitásukat.

A francia szöveg hallatán a gyermekek agyában megnőtt a beszéd feldolgozásához kapcsolható agyhullámok mennyisége. Az aktivitás arányos lehet azzal, hogy az anyanyelv feldolgozása már az anyaméhben elkezdődhet, a gyerekek pedig már a születés után sokkal fogékonyabbak a megtanulására.

Feltételezhető, hogy ha a kommunikációjuk még igencsak korlátozott is, a csecsemők részben megértik a hallottakat. Felismerik és befogadják az ismerős nyelvet, ez viszont nem zárja ki azt, hogy már a kisbabák is megtanuljanak idegen nyelveket is.

A beszéd képességének megtanulását ilyen korai életkorban más kutatások még nem mutatták be, úgyhogy a Padovai Egyetem kutatói úttörő munkát végeztek a területen. A folytatásban a zenefelismerési képességeket is megvizsgálnák, ezt fogják összehasonlítani a beszéd megtanulásához kapcsolódó folyamatokkal.

