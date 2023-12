Ez a nap is eljött: a Tesla elkezdi szállítani az első Cybertruck terepjárókat, másfélszeres áron

facebook twitter tumblr linkedin

A Tesla csütörtökön megkezdte a Cybertruck nevű elektromos pickup terepjáró szállítását, amit már évek óta halogatott Elon Musk vállalata. A modell ára végül 60 990 dollárról (vagyis kb. 21,3 millió forintról) indul, ami több mint 50 százalékkal magasabb, mint amennyire Musk 2019-ben becsülte a Cybertruck majdani árát.

A bejelentést övező, a texasi Austinban tartott rendezvényen Musk elmondta, hogy a fényes rozsdamentes acélból készült, szögletes terepjárót részben az 1977-es James Bond-filmben (A kém, aki szeretett engem) szereplő autó ihlette – amit a filmben egyébként tengeralattjáróvá is át lehetett alakítani.

A futurisztikus jármű fejlesztéseivel járó megemelkedett költségek a Cybertruck árának növeléséhez vezettek, és a Reuters által idézett elemzők szerint ez elidegenítheti a hagyományos pickup-vásárlókat, akik inkább az autó használati értékeit tartják szem előtt, és kevésbé érdekli őket a dizájn. Musk nem így látja: mint az eseményen elmondta, a Cybertruck „hasznosabb, mint egy terepjáró és gyorsabb, mint egy sportautó”.

A 60 990 dolláros alapmodell mellett a többi változat ára is kiderült: az összkerékhajtású kivitel 80 ezer dollárról indul, a legnagyobb teljesítményű, Cyberbeast nevű változat pedig csak jövőre lesz elérhető – az ára 99 990 dollár lesz. Az autók bemutatása után Musk át is adta az első modelleket a régóta várakozó vásárlóknak. A Tesla vezére 2019-ben még úgy becsülte, hogy a Cybertruckot 40 ezer dollárért bocsáthatják áruba, és ekkor több mint egymillióan adtak le előrendelést az autóra, egy jelképes, 100 dolláros foglalóért – ők is csak a hét elején értesültek a frissített árakról. Musk azt is elmondta, hogy az új foglalók már 250 dollárba kerülnek.

A 2021 óta halogatott Cybertrucknak többek között a Ford F150 Lightning, a Rivian R1T és a Hummer EV modellekkel kell megküzdenie az elektromos pickupok pezsgő piacán – ezek induló ára sorban 50 ezer, 73 ezer és 96 ezer dollár. Elon Musk októberben arra figyelmeztette a befektetőket, hogy termelési problémák miatt hosszabb időbe, kb. 12-18 hónapba telik majd, mire a Cybertruck jelentős pénzforgalmat generálhat.

photo_camera Fotó: Tesla

A Cybertruck leghosszabb hatótávolságú változata a becslések szerint nagyjából 550 kilométert képes megtenni, és egy extra akkumulátorcsomaggal van felszerelve, ami 750 kilométerre növelheti a hatótávolságot. Musk 2019-ben azt mondta, a terepjáró egyetlen feltöltéssel 800 kilométert vagy annál is többet képes lesz megtenni. A Reutersnek nyilatkozó piaci elemzők szerint azonban a Teslák valós hatótávolsága szinte mindig 10-20 százalékkal elmarad a bejelentésektől, ezért meglepő lenne, ha akár 500 kilométert tudna egy töltéssel menni a Cybertruck.

Musk később azt is elárulta, hogy 2023 végére elindulhat a Cybertruck tömeggyártása.

A Cybertruck talán azzal vált leginkább ismertté, hogy amikor 2019 novemberében bemutatták a nagyközönség előtt, a Tesla vezető tervezője, Franz von Holzhausen acélgolyókkal igyekezett demonstrálni a törhetetlenként jellemzett autóüveg ellenálló képességét, de az üveg persze két helyen is betört és pókhálósra repedt – az érthetően megilletődött Musk végül a sérült autó előtt tartotta meg a bemutatót.

