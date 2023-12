Földönkívüliek híján egy púpos bálnával csevegtek hosszasan a SETI kutatói

A földön kívüli intelligencia kutatására a Nemzetközi Űrkutatási Akadémia (International Academy of Astronautics) által létrehozott amerikai SETI Intézet és az Alaszkai Bálna Alapítvány közös expedíciója 20 perces beszélgetést folytatott egy Twain nevű púpos bálnával (Megaptera novaeangliae) – olvasható az intézet honlapján december 12-én publikált sajtóközleményben.

Az IFL Science beszámolója szerint az eszmecsere pontos tartalma ugyan (még) nem ismert, de annyi bizonyos, hogy a cetkutatók által Twain néven lajstromba vett felnőtt hím nem csak reagált a tenger alatti hangszóróból sugárzott hívó szignálra, de az expedíció hajóját követve párbeszédszerű megszakításokkal válaszolt is azokra az akusztikai sorozatokra, amelyeket a kutatók korábban a csoportja egymással kommunikáló tagjaival rögzítettek.

A kutatók szerint ez volt az első alkalom, hogy az emberek a vadon élő púpos bálnákkal saját nyelvükön próbáltak kapcsolatot teremteni. A siker édes ízét némileg keseríti, hogy jelenleg csupán a tengeri emlősök vannak tisztában azzal, hogy miről is szólt a beszélgetés, mivel a bálnák kommunikációjának információtartalmát eddig még senkinek sem sikerült megfejteni.

photo_camera Púpos bálna a kicsinyével Forrás: Wikimedia Commons

A kutatók azért könyvelik el sikerként az első kísérletet, mert mint a közleményben írják, „Twain fizikailag és akusztikailag is részt vett az interakcióban”, viselkedése egyértelműen a kommunikációs szituációkban korábban megfigyelt jellemzőket mutatta.

Az eredmények torzításának elkerülése végett a kutatócsoport tagjai közül voltak, akik úgy figyelték a bálna viselkedését, hogy nem hallották a párbeszédet, mások pedig nem látták, csak hallották az egészet, és így próbálták megítélni, valódi kommunikáció zajlik-e a vízben.

A kutatók az utóbbiban nem kételkednek, szerintük az első számú levonható következtetés az, hogy az emberétől eltérő intelligenciával csak úgy vehető fel bármiféle kapcsolat, ha azt a másik fél is akarja. Márpedig a Twain nevű púpos bálna szándéka egyértelműnek bizonyult, ehhez viszont az is kellett, hogy a saját kommunikációs kódrendszerét használva szólítsák meg. A SETI kutató azt remélik, hogy ennek alapján sikerülhet megfejteni nem csak a bálnák, de az értelmetlen jelsorozatok formájában már detektált potenciális földön kívüli üzenetek esetleges tartalmát is.

