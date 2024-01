Magyar csillagászok magnéziumot, szilíciumot, oxigént és vasat is felfedeztek egy fiatal csillag környezetében

Eddig sosem látott részleteket fedett fel a CSFK Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet kutatócsoportja Varga József vezetésével – olvasható a Magyar Kutatási Hálózathoz tartozó Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont hétfői közleményében.

Az Astronomy & Astrophysics folyóiratban most megjelent tanulmányukban a magyar csillagászok részletesen ismertetik a Földtől 500 fényév távolságban levő HD 144432 jelű, korongszerű struktúrával övezett fiatal csillag megfigyelésének eredményeit. Ezek szerint az Európai Déli Obszervatórium (ESO) chilei Paranal Obszervatóriumának VLTI interferométerével először sikerült feltérképezniük a korong belső régióját, megmutatva, hogy a por három gyűrűben koncentrálódik.

photo_camera A HD 144432 jelű csillag körüli korongról alkotott hamisszínes kép a VLTI infravörös mérései alapján, ahol a mértékléc hossza a Föld-Nap távolság kétszeresét kitevő 2 csillagászati egység, a kék a 2,2 μm, a zöld 4,75 μm, a piros pedig a 11,3 μm hullámhosszt jelöli Fotó: CSFK Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet

A közlemény szerint „ez az első alkalom, hogy ennyire összetett gyűrűs szerkezetet észleltek egy csillag körüli korong belső régiójában. A Naprendszerrel összehasonlítva a HD 144432 legkisebb gyűrűje a Merkúr pályáján belül helyezkedne el, a második gyűrű akkora, mint a Mars pályája, a harmadik gyűrű pedig közel van a Jupiter pályájához”.

A korongban lévő por anyagösszetételének elemzése során a magyar csillagászok „olyan kémiai elemeket találtak, amelyek a Föld leggyakoribb építőelemei közé tartoznak: magnéziumot, szilíciumot, oxigént. Ezek mellett vas jelenlétére utaló jeleket is találtak. A vas jelenlétét a fiatal csillagok körüli korongok porában eddig csak gyanították, de az új tanulmány elsőként szolgáltat rá kézzelfogható bizonyítékot. Az is figyelemre méltó, hogy a por vasban gazdagnak, viszont szénben szegénynek tűnik, ami hasonló ahhoz, amit a Föld kialakulásakor is feltételezünk”.

photo_camera A HD 144432 jelű csillag rendszerének illusztrációja az ott megfigyelt anyagokkal Fotó: CSFK Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet

Az eredmények arra utalnak, hogy a Föld és a Naprendszer többi kőzetbolygójának kémiai összetétele nem kivételes, hanem meglehetősen gyakori lehet a Tejútrendszerben. Mint ugyanis ismert, „a Föld abból a porból alakult ki, amely 4,5 milliárd évvel ezelőtt korong alakban körülvette az újszülött Napot”.

A tanulmányt jegyző kutatócsoport több éve alkalmazza az interferometriai technikát a nagyon kis látszó méretű csillag körüli korongok megfigyelésére. A most publikált megfigyeléshez igénybe vett, négy óriástávcső jelét egyesítő VLTI felbontóképességével a közlemény szerint meg lehetne számolni egy katicabogár pöttyeit 40 kilométeres távolságból – a kutatócsoportot vezető Varga József pedig nemzetközileg elismert specialistája ennek a technikának.

photo_camera Az Európai Déli Obszervatórium (ESO) chilei Paranal Obszervatóriumának VLTI interferométere a levegőből Fotó: J.L. DAUVERGNE/Ciel et Espace/J.L. Dauvergne & G. Hüdepohl (a

