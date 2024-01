2025-re több energiát termelhetünk megújuló forrásokkal, mint szénnel

A decemberben megrendezett klímacsúcson Dubajban a résztvevőknek sikerült megállapodniuk abban, hogy 2030-ra megtriplázzák a megújulóenergia-termelést és kivezetik a fosszilis tüzelőanyagokat is. A történelmi eredmény segíthet a bolygónak fellélegezni, igaz, a másfél fokos felmelegedés már így is a küszöbön áll.

A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) friss összefoglalójából kiderül, hogy a célok megvalósítása nem is elérhetetlen. 2023-ban mintegy 50 százalékkal nőtt a megújulóenergia-termelés a világban, ezzel közel 510 gigawattra nőtt a kapacitás. A növekedésért háromnegyed részben a frissen telepített napelemparkok felelősek.

A riport szerint a legnagyobb növekedést Kína produkálta, de az Egyesült Államok, Európa és Brazília is soha nem látott mértékben növelte a kapacitásait. Kínában annyi naperőművet telepítettek, mint 2022-ben az egész világon összesen.

A 2023 és 2028 közötti években az IEA szerint további 7300 gigawattnyi megújulóenergia-kapacitást telepíthetnek a világ országai, ami hozzásegítheti őket ahhoz, hogy elérjék a decemberben, a COP 28 zárásaként kitűzött célokat.

Az IEA riportja ugyanakkor kitér a fejlődés korlátjaira is. Nem elég ugyanis megújuló forrásokat telepíteni, a hálózati infrastruktúra fejlesztésére is áldozni kell – ez pedig még a fejlett világban is problémákat okozhat. A hálózat fejlesztése ugyanis óriási költséget jelent a szolgáltatók számára. Ezzel a problémával Magyarország is küzd.