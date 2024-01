Szórakozásból bántalmazhatják a lamantinborjakat a palackorrú delfinek

Rendszeresen, ugyanakkor egyelőre ismeretlen okból támadnak palackorrú delfinek a Belize közelében élő lamantinborjakra, derül ki a közép-amerikai ország térségében végzett megfigyelésekből. 1999 és 2020 között rendre regisztráltak eseteket, a számuk viszont 2015 után megszaporodott, írja a Live Science. A térségben a delfinek nem táplálkoznak lamantinokkal, agresszív viselkedésük ezért nehezen magyarázható a kutatók szerint.

Van viszont egy elmélet, ami szerint a kíváncsi delfinek a lamantinokkal is úgy bánnak, mint egymással. Mivel gyakran a fajtársaikkal szemben is agresszívan lépnek fel, elképzelhető, hogy a lamantinborjak is ennek esnek áldozatul, nyilatkozta a lapnak Eric Angel Ramos, az International Foundation of Nature and Sustainability (IFNS) kutatója.

A PLOS One-ban publikált kutatás szerint a delfinek megpróbálják elválasztani a borjakat az anyjuktól, ezután zaklatják, ütlegelik és harapdálják őket. Az egyik szerző, Jeremy Kiszka a Live Science-nek elmondta, pont ezért valószínűsíthető, hogy a palackorrú delfinek meg akarják ölni a lamantinborjakat, a megfigyeléseik szerint a viselkedésük szándékos és tudatában vannak annak hatásaival is.

A delfinek körében nem egyedülálló ez a fajta viselkedés. Korábban Wales partjánál készítettek felvételt arról, hogy palackorrúak disznódelfinre támadnak, a kardszárnyú delfinek pedig hajókat roncsolnak, ami a Gibraltári-szorosban egyre több nehézséget okoz az arra hajózóknak.