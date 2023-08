Elképesztő videón, ahogy sportból gyilkolnak a palackorrúak

facebook twitter tumblr linkedin

A walesi New Quay partjai ismert vadászterületei többféle delfinfajnak is, nem véletlenül számít népszerű turisztikai desztinációnak. A BBC csütörtökön adott hírt arról, hogy a hét elején nem éppen a legcukibb oldalukról mutatkoztak be a lelkes turistáknak a környező vizeket lakó palackorrú delfinek (Tursiops truncatus).

A köztudatban elbűvölőnek tartott tengeri ragadozók bemutatták, hogy nem csak gyilkos előnevű kardszárnyú rokonaik, de ők is képesek az öncélúnak látszó brutalitásra.

A delfinviselkedéssel foglalkozó angol nyelvű szakirodalomban a porpicide kifejezés írja körül azt a csoportosan elkövetett, halálos végkimenetelű lincselést, amelynek során több palackorrú üldözőbe vesz és rövid úton legyilkol egy – angolul harbour porpoise néven ismert – barna avagy közönséges disznódelfint (Phocoena phocoena).

photo_camera A középen látható disznódelfinre támadó két palackorrú delfin a walesi New Quay partjainál a BBC videóján Forrás: BBC

A tengerbiológusok azóta ezt a viselkedést megfigyelték már más fajok kárára elkövetett támadásoknál is. A legelfogadottabb magyarázat szerint a palackorrúak ilyenkor szexuális frusztrációjukat vezethetik le a disznó-, a gömbölyűfejű-, illetve a foltos delfineken. De akadnak olyan kutatók, akik szerint egyszerűen csak sportból gyilkolnak.

Alább a BBC által publikált képsorok:

