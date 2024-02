A valaha volt legdrágább Super Bowl következik Las Vegasban, ahová csak milliókkal a zsebben érdemes elindulni

Ha az élő közvetítés nézőszámát, a körülötte csapott világraszóló médiafelhajtást és a dollármilliárdokat megmozgató üzleti dimenzióját nézzük, nem nehéz arra a következtetésre jutni, hogy az amerikaifutball-liga (NFL) döntője a Föld legnagyobb hatású sportmérkőzése.

A magyar idő szerint hétfőn éjjel fél egykor kezdődő 58. (a sportág hagyományai miatt hivatalosan római számmal jelzett, tehát LVIII.) Super Bowl a korábbiaknál is nagyobb szabású eseménynek ígérkezik. A Fast Company üzleti híroldal beharangozója szerint könnyen megeshet, hogy minden korábbinál többen nézik majd élőben a címvédő Kansas City Chiefs és a San Francisco 49ers összecsapását, pedig már tavalyi döntőt is 113 millióan követték egyenesben – csak az Egyesült Államokban.

Helyszín: Halálcsillag

A Super Bowl idei helyszíne a Las Vegas-i Allegiant Stadium lesz, amit közel 2 milliárd dollárból építettek fel négy évvel ezelőtt a nevadai városban.

photo_camera Az 58. Super Bowlt hirdető felirat a Las Vegas-i Allegiant Stadium homlokzatán az Egyesült Államok Nevada államában, 2024. február 8-án Fotó: CANDICE WARD/Getty Images via AFP

Az alapból 65 ezer néző befogadására alkalmas, de szükség szerint 7000 további ülőhellyel bővíthető stadion a hivatalosan 3,4 milliárdból felhúzott (de a szaksajtó szerint valójában 5 milliárdba kerülő) Los Angeles-i SoFi Stadium után a világ második legdrágább sportlétesítménye. Az ultrakönnyű teflonból (egész pontosan etilén-tetrafluoretilén kopolimerből, vagyis ETFE-ből) készült nyitható tetőszerkezete és a sivatagi klímán felettébb kényes, természetes gyepszőnyege miatt ki-, illetve behúzható játéktere miatt a sportlétesítmény még az efféle épületgépészeti varázslatokban bővelkedő Egyesült Államokban is unikálisnak számít.

A Las Vegas Raiders stadionjának hűvösre temperált beltere sem mindennapi, a hollywood-i léptékű show-kat produkáló audiovizuális eszközpark mellett az egyik gigantikus üvegfala például örökpanorámás kilátással szolgál a legendás Las Vegas Stripre.

Rekordhalmozás

A futurisztikus építészeti megoldásai és a Raiders fekete-szürke klubszínei miatt Halálcsillagnak becézett stadionban annak ellenére garantált a teltház, hogy még a legolcsóbb, legrosszabb helyekre is 2-5 millió forintba került egyetlen jegy – ezzel a Chiefs-49ers mérkőzés a belépést tekintve a valaha volt legdrágább Super Bowlként vonul a történelembe.

photo_camera A Las Vegas-i Allegiant Stadium főbejárata 2024. február 1-én Fotó: ETHAN MILLER/Getty Images via AFP

Az ennél jobb, de a pályától távoli helyekre 3-6 millió forintnyi összegbe (8-16 ezer dollár) kerül a belépő, míg az apróbb mozzanatok élvezetét is lehetővé tevő zónákra 6-9 millió forintot (16-25 ezer dollárt) is áldozni kell – aki pedig az elit páholyokra vágyik, az akár 22 millió forintot (vagyis 61 ezer dollárt) is elszórhat egyetlen jegyért.

Bár a jegybevétel is a helyszínt biztosító létesítmény tulajdonosait illeti, Las Vegas városa a meccsre érkezők stadionon kívüli költéseiből is jócskán profitál. A Business Insider úgy becsülte, hogy alaphangon 1,1 milliárd dolláros forgalmat generál a városba érkező mintegy 150 ezres tömeg, amely a kalkulációk szerint csak NFL-szuvenírekre és napközbeni étkezésre 250 millió dollárt hagyhat a kaszinófővárosban.

Mindenesetre a sportfogadási ipar már a Super Bowl előtti napokban rekordot jelentett: 67,8 millió amerikai fogadott a döntőre, ami az előző évhez képest 35 százalékkal több szerencsejátékost jelent. A fogadók mindösszesen 23,1 milliárd dollárt tesznek kockára, ami szintén jelentősen több a tavalyi 16 milliárdnál.

Luxusbüfék és parkolópartik

Az NFL-stadionok büféi az amerikai átlagárak sokszorosával dolgoznak, nem véletlenül alakult ki a parkolóban tartott BBQ-partik gasztronómiai intézménye.

photo_camera A saját ellátmányukról gondoskodó San Francisco 49ers-szurkolók 2023. januárjában a Seattle Seahawks elleni meccs napján Fotó: EZRA SHAW/Getty Images via AFP

A Las Vegas-i stadionban 14 és 18 dollár (kb. 5000-6500 forint) közötti összegbe fájnak a csapolt sörök, de egy palack szódavíz is 2500 forintba kerül, míg egy szelet pizza ára átváltva 4670 forint – pont annyi, amennyi egy bödön pattogatott kukorica. Mindezek fényében a hot dog árképzése igen meglepő, hiszen már 3 dollárért kapható az alapverzió, ami 1075 forintnak felel meg.

photo_camera A 2019-es Super Bowlnak otthont adó Mercedes-Benz Stadium büféje Atlantában, 2019. február 3-án Fotó: MIKE EHRMANN/Getty Images via AFP

Reklám- és nézőcsúcsok

Az NFL rotációs rendszerben osztja ki a Super Bowl közvetítésének lehetőségét a nagy tévétársaságok között. A négyszer 15 percnyi játékidő második negyede után következő, a Super Bowlon a szokásosnál hosszabb, közel félórás nagyszünetben a stadionban zajló showműsoré és a televíziós reklámoké a főszerep. Az idén állítólag már közel 7 millió dollárért kínált hirdetések az idei közvetítést levezénylő CBS-nek az előrejelzések szerint akár 650 millió dollárt bevételt is termelhetnek – a tavalyi döntőt adó Fox tisztán 600 millió dollárt keresett a reklámidő értékesítéséből.

A pénteki felmérések mindenesetre azt mutatják, hogy 122,2 millióan tervezik valamilyen hagyományos Super Bowl-parti keretében megnézni a meccset, 16,2 millióan pedig kocsmába vagy melegétellel szolgáló vendéglátóipari egységbe mennek. A közvéleménykutatások szerint a közvetítés amerikai átlagnézője 86 dollárt, azaz 31 ezer forintnak megfelelő összeget fordít az esemény rangjához méltó körítésre, ami azt jelenti, hogy az amerikaiak legalább 17,3 milliárd dolláros forgalommal pörgetik meg a nemzetgazdaságot csak a Super Bowl alatt, amiből kétségtelenül sokat levon, hogy az előrejelzések alapján 16 millióan vettek ki szabadnapot csak azért, hogy kényelmesen meg tudják nézni a döntőt.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: