Az emberszabásúak játékos kötekedése az emberi viccelődés evolúciós előképe

A pszichológiai szakirodalom és persze a szülők szerint az embercsecsemők már 8 hónapos korukban, a beszéd elsajátítása előtt is képesek a tréfálkozásra. A grimaszolás, a bújócskaszerű kukucska-játékok mellett a becsapás határait súroló ugratás, heccelődés is a kommunikációs arzenáljuk része. Az évődő kötekedés legkorábbi formái olyan játékos és ismétlődő provokációk, amelyekkel a csecsemők az együttélés szociális kereteit tesztelik az úgynevezett provokatív be nem tartás révén.

A németországi Max Planck Intézet, a University of Calfornia és az Indiana University etológusai február 14-én a Proccedings of the Royal Society B folyóiratban publikált tanulmánya szerint a játékos ugratás az orangutánok, a csimpánzok, a bonobók és a gorillák viselkedési repertoárjának is szerves része – írja az IFL Science.

A kutatók olyan, a főemlősök körében megfigyelt spontán társas interakciókat elemeztek, amelyek ugyan játékosnak, de enyhén zaklatónak, illetve provokatívnak tűntek. Az analízis a gesztusok, mimikai jelzések és az arra adott reakciók mellett a provokatőr szándékosságát is vizsgálták, valamint azt, hogy változott-e a kötekedő viselkedés intenzitása annak függvényében, hogy miként reagált a „célszemély” az ugratásra. A kutatók a kötekedés összesen 18 verzióját azonosították, amelyek közül néhány az emberek nevető arckifejezésével társult, ugyanakkor azt is megfigyelték, hogy az emberszabású majmoknál a játékos ugratás többnyire egyoldalú, ritkán viszonzott figyelemfelkeltés.

photo_camera Fiatal hegyi gorillák játék közben az ugandai Bwindi Nemzeti Parkban Fotó: SYLVAIN CORDIER/Biosphoto via AFP

A kutatók szerint a Jane Goodall és más primatológusok már évtizedekkel ezelőtt beszámoltak a csimpánzoknál előforduló hasonló viselkedési mintázatokról, de ők az elsők, akik szisztematikusan tanulmányozták a jelenséget.

Úgy vélik, sikerült azonosítaniuk az emberi az emberi humor evolúciós előzményét a négy emberszabású faj viselkedési repertoárjában, ami egyben arra arra utal, hogy a játékos kötekedés kognitív előfeltételei már a 13 millió évvel ezelőtti emberrel közös ősnél kialakulhattak.

