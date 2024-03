A világ legjobb egyetemeinek csak a negyedét vezetik nők

Tavaly még csak 48 női intézményvezető volt a világ 200 legjobbnak értékelt egyeteme között, idénre ez a szám 51-re nőtt – olvasható a Times Higher Education (THE) adatösszefoglalójában (a teljes lista a szaklap oldalán tekinthető meg).

A lista összeállítói külön kiemelik, hogy a rangsor élén álló Oxfordi Egyetemet is nő, Irene Tracey vezeti, ahogy négy elismert amerikai egyetemen (Columbia, Dartmouth, Cornell, Brown) is nő az intézményvezető.

A THE különös előrelépésként értékeli, hogy az első rangsor felállításakor, 2015-ben mindössze 28 intézménynek volt női vezetője, ami a 9 év alatt 82 százalékos növekedést jelent, és az elmúlt évek tapasztalatai szerint folyamatosan növekvő trendről van szó.

Országokra lebontva a legtöbb női intézményvezető arányaiban Hollandiában, az Egyesült Államokban, Németországban és az Egyesült Királyságban található.

A THE rangsorában 13 teljesítménymutatójában öt különböző területet mérnek, így áll össze végül az a 200 tagból álló lista, amelyet a mostani elemzésben is vizsgáltak. A rangsor az intézmények oktatási, kutatási, citációs és tudásátadási képességei alapján készül el, valamint figyelembe veszik a nemzetközi hallgatók és oktatók arányát, illetve az egyetem reputációját is.