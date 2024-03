Az újonnan felfedezett marsi óriásvulkán megfelelő környezetet biztosíthatott az élet kialakulásához

Az Egyesült Államokban március 11. és 15. között rendezett 55. Hold- és Bolygótudományi Konferencia számolt be arról az új űrkutatási eredményről, amely szerint nemrégiben a Marson felfedeztek egy 450 kilométer széles és több mint 9 ezer méter magas vulkánt, a bolygó Tharsis nevű vulkanikus régiójában, nem messze az egyenlítőtől – írja a Livescience.

A még elnevezésre váró vulkán gigantikus mérete és domborzati változatossága alapján a kutatók azt feltételezik, hogy a marsi tűzhányó a földi ókortól kezdve egészen a közelmúltig aktív volt. Erre utal az a hatalmas kiterjedésű, egy egykori lávató nyomait őrző meredek szélű fennsík, amely a kráter összeomlása után keletkezhetett.

photo_camera A nyilakkal jelölt óriásvulkán és a gleccserjég pozíciója a Marson Fotó: NASA Mars Global Surveyor (MGS) Mars Orbiter Laser Altimeter (MOLA)/ Pascal Lee, Sourabh Shubham

Az most bemutatott kutatás beszámol a vulkán közelében fekvő gleccser erodálódott maradványairól is, ami a földön kívüli élet után nyomozó új asztrobiológiai kutatások alapja lehet a jövőben. A földön kívüli intelligencia kutatására a Nemzetközi Űrkutatási Akadémia (International Academy of Astronautics) által létrehozott amerikai SETI Intézet hivatalos közleménye szerint a vulkán hosszú aktivitása és a felszín alatti jégtakaró együttesen kedvező körülményekkel szolgálhatott az élet kialakulásához.

