A James Webb űrtávcső soha nem látott részletességgel tárta fel a Lófej-köd sötét felhőit

photo_camera

Fotó: Space Telescope Science Institute Office of Public Outreach/ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, image processing by J.-C. Cuillandre (CEA Paris-Saclay), G. Anselmi, NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team (AURA/STScI), ESA/Webb, CSA, K. Misselt (University of Arizona) and Abergel (IAS/University Paris-Saclay, CNRS), M. Zamani (ESA/Webb)