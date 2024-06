Egy csapat idős svájci nő elérte, hogy bíróság mondja ki: a klímaválság elleni fellépés az államok kötelezettsége

Idős svájci nők nyertek pert áprilisban a kormányukkal szemben, miután arra hivatkoztak, hogy a klímaváltozás fokozottan sújtja őket a hőhullámokon keresztül. A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága kimondta, hogy az állampolgárok jogai sérülnek, amiért az állam nem tesz meg minden tőle telhetőt, és nem tartja be a vállalt kötelezettségeit sem annak érdekében, hogy megakadályozza az éghajlatváltozás felgyorsulását. Ma már nem reális elképzelés, hogy megússzuk majd a klímaváltozást, de az alkalmazkodás nem elég ahhoz, hogy az épp felnövő generációnak is ugyanazokat a jogokat adjuk át, mint amelyekkel most élünk.

Van értelme a klímapereknek? Mit ér a jog akkor, amikor a másfélfokos célt kergetjük, és ki tudja betartatni az elvárásokat Európában? Ki perelhet, és milyen bizonyítékokat kell felvonultatnia? Mi köze a klímaváltozás hatásainak a magánélethez? Miért precedensértékű a svájci nőknek kedvező ítélet? Ezekre és további hasonló kérdésekre kerestük a választ a Qubit podcastjának legújabb adásában.

A TASZ jogászaival, Aujeszky Nóra Ilonával, a Politikai Szabadságjogi Program munkatársával és Szabó Attilával, a Jogsegélyszolgálat koordinátorával arról beszélgettünk, hogyan működnek a klímaperek, mivel bizonyítják a klímaváltozás hatásait, és ki indíthat keresetet az éghajlatváltozásra hivatkozva a kormányával szemben. A beszélgetés során az is szóba került, hogy Magyarországon milyen hasonló esetek futnak éppen.

Hallgasd alább:

