Leállítottak egy geomérnökségi kísérletet az Egyesült Államokban

A kaliforniai Alameda város döntéshozói leállítottak egy kis léptékű geomérnökségi kísérletet, amelynek célja egy olyan technológia tesztelése volt, ami a jövőben a felhők felfényesítésével mérsékelhetné a globális felmelegedést. A New York Times cikke szerint a városi tanács annak ellenére hozta meg szerdán a döntést, hogy az önkormányzat szakemberei a kutatást korábban biztonságosnak találták.

A kísérletet a Washingtoni Egyetem kutatói a 76 ezer fős, San Francisco-öböl partján elterülő város mellett horgonyzó, hadrendből kivont USS Hornet repülőgép-hordozó fedélzetén állítottak fel. Az április 2-án megkezdett, majd ideiglenesen leállított tesztek során egy hóágyúszerű berendezés tengeri só szemcséket spriccelt a fedélzetre, amivel a kutatók azt próbálták ki, hogy azok miként viselkednek különböző légköri körülmények között. A szerkezet jövőbeli verziói a sószemcséket a magasabb légrétegekbe is eljuttathatnák, ahol azok a felhők fényvisszaverő képességét befolyásolnák.

photo_camera A hóágyúra emlékeztető berendezés a nyugdíjazott USS Hornet repülőgép-hordozó fedélzetén Fotó: Washingtoni Egyetem

Sarah Doherty, az egyetem felhőfényesítési kutatóprogramjának vezetője egy közleményben azt nyilatkozta, hogy „ő és csapata csalódottak az Alameda-i városi tanács döntése miatt” és jelenleg alternatív helyszínt keresnek a kísérlet folytatására. Doherty hozzátette, korábban a város azt találta, hogy a kísérletnek nincs kockázata és arra sürgette a városi tanácsot, hogy vizsgálják felül a döntésüket.

A kutatók a berendezésen évekig dolgoztak, és a kísérleteket néhány hónaptól néhány évig terjedő időtartamon akarták lefolytatni. A kedden éjszakába nyúló városi tanács ülésen az öt képviselő mind azt mondta, hogy nem biztosak abban, hogy a kísérletek teljesen ártalmatlanok. A polgármester, Marilyn Ezzy Ashcraft úgy fogalmazott, hogy „nem ez a megfelelő időpont” ezeknek a lefolytatására.

photo_camera A hadrendből kivont USS Hornet repülőgép-hordozó, ami jelenleg múzeumként működik Alameda város mellett Fotó: Washingtoni Egyetem

A felszínt elérő napsugárzás mértékét csökkentő szoláris geomérnökségi megoldások számos éghajlatkutató szerint csak tüneti kezelést adnak a globális felmelegedés problémájára, és nem orvosolják annak kiváltó okát, az üvegházhatású gázok megnövekedett légköri koncentrációját.

Ugyanakkor ahogy sorra dőlnek a hőmérsékleti rekordok, és a párizsi egyezményben megfogalmazott 1,5 Celsius-fokos klímacél egyre elérhetetlenebbnek tűnik, a lap szerint kutatók, egyetemek, befektetők és kormányzatok egyre nyitottabbak arra, hogy ne csak kibocsátás csökkentésre helyezzék a hangsúlyt, hanem olyan technológiákkal is próbálkozzanak, amikkel az emberiség közvetlenebb módon is beavatkozik az éghajlati rendszerbe. Ilyenek azok a szén-dioxid-leválasztó technológiák is, amik közvetlenül a légkörből vonják ki az üvegházhatású gázt: néhány hete kapcsolták be a valaha épített legnagyobb ilyen üzemet, a Mammoth-ot Izlandon.