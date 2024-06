Gyulladáscsökkentő és antibiotikus hatású gyógynövényekkel kezelik magukat az ugandai csimpánzok

A vadon élő ugandai csimpánzok farmakológiailag igazolt gyógyhatású növényeket fogyasztanak betegségeik kezelésére – derül ki a PLOS ONE folyóiratban június 20-án megjelent tanulmányból. Elodie Freymann, az Oxfordi Egyetem primatológusa és kollégái a Budongo rezervátum területén élő Pan troglodytes populáció két családját alkotó 51 egyedének megfigyelése során jutottak erre a következtetésre – írja az IFL Science.

A kutatók dokumentálták, hogy a valamilyen betegség tünetét mutató, sérült vagy legyengült csimpánzok számos olyan növényfaj termését, levelét, gyökerét, kérgét is fogyasztják, amelyek tápértéke szerintük nem indokolná ezt. A primatológusok ezután farmakológiailag is elemeztették a szóban forgó növényekből vett kivonatokat. Kiderült, hogy a hatóanyagok 88 százaléka antibakteriális, 33 százaléka pedig gyulladáscsökkentő tulajdonságú. A legerősebb antibiotikumnak az Európában bútorfaként ismert Alstonia boonei mutatta, amelynek a csimpánzok a kérgét fogyasztották, hasonlóan a kelet-afrikai mahagónihoz (Khaya anthotheca), amelynek bioaktív hatóanyag a humán praxisban is bizonyítottan hatásos az enterococcus-fertőzések kezelésére.

A kutatók azt is megfigyelték, hogy a botanikai szakirodalomban Christella parasitica néven ismert páfrány levele szemmel láthatóan csökkentette egy kézsérült hím csimpánz fájdalmait és gyorsította gyógyulását, miután az állat napokon át evett belőle. A parazitafertőzött egyedek ugyanakkor a macskatövis (cat-thorn) néven emlegetett Scutia myrtina kérgét fogyasztva gyógyították magukat, hasonló kórképekre vették magukhoz a Ficus exasperata termését is.

photo_camera A Ficus exasperata terméséből csemegéző Zalu nevű csimpánz az ugandai Budongo természetvédelmi területen Fotó: Elodie Freymann

Az oxfordi primatológusok szerint a csimpánzok öngyógyítási praxisában alkalmazott növényi hatóanyagok a humán farmakológiában is hasznosíthatók lehetnének.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: