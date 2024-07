Nincs több rasszista növénynév: több mint 200 fajt neveznek át

„Ideje megtisztítani az algákat, gombákat és növényeket a kolonialista örökségtől, és végleg kiirtani a tudományos nevükből a sértő kifejezéseket” – indítványozta Gideon F. Smith és Estrela Figueiredo, a Nelson Mandela Egyetem két botanikusa 2021-ben. A vita azóta is tartott, de most, a Madridban megrendezett XX. Nemzetközi Botanikai Kongresszuson döntés is született: több mint 200 növényfaj nevét írják át. A mostani rendelkezés kifejezetten a Smithnek és Figureidónak is szemet szúró caffra kifejezés kiirtására irányul, de a jövőben egy külön bizottság vizsgálja majd az új elnevezések megfelelőségét is.

A caffra (magyarul: kaffer) súlyosan sértő a dél-afrikai feketék számára, ezért azokban a tudományos elnevezésekben, amelyekben szerepel, affrára cserélik: ezzel nem csak a sértő szótól szabadulnak meg, hanem az említett fajok afrikai eredetére is felhívják a figyelmet. A döntés csak a caffrát érinti, visszamenőleg más elnevezéseket nem.

photo_camera Erythrina caffra Lisszabonban. Jövő hónaptól már Erythrina affra lesz Fotó: FREDERIC TOURNAY/Biosphoto via AFP

Sandy Knapp, a Londoni Természettudományi Múzeum botanikusa szerint fontos lépésről van szó, ami egy olyan problémát orvosol, ami a botanikán kívül az egész természettudományban problémákat okoz. A változtatás ellenzői szerint viszont az még nagyobb problémát okozna, ha hirtelen mindent átneveznének, így ugyanis lehetetlenné válna a tudományos párbeszéd.

A caffra szótól viszont a botanikusok többsége szerint nem ártott megszabadulni: a kifejezés Dél-Afrika több régiójában tiltott, amellett, hogy sértőnek is találják, így Sonia Molino botanikus szerint nagyon nehéz is ezekről a növényfajokról beszélni anélkül, hogy ezzel feszültséget keltenének.

Nem lehet csak úgy átnevezgetni

A Zoológiai Nevezéktan Nemzetközi Kódexének ajánlásai szerint eddig sem volt szabad rasszista vagy sértő neveket adni az újonnan elkeresztelt fajoknak, vitás esetekben pedig a Nemzetközi Zoológiai Nómenklatúrabizottság hoz döntést. A bizottság az eddigiekben elutasította a rasszista vagy fasiszta nevek visszamenőleges átírását: amellett érvelnek, hogy a szabályozás legfőbb célja az univerzalitás biztosítása, az új nevekről pedig senki sem garantálhatja, hogy idővel nem lesznek azok is sértőek – például azért, mert arról, akiről elneveztek valamit, kiderül valami.

Fura vagy sértőnek nevezhető nevekből persze nincs hiány: Adolf Hitlerről bogarat, Mussoliniről molylepkét, Donald Trumpról férget neveztek el, de az elnevezéseknek jobbára csak a taxonómusok vagy a faj felfedezőinek a fantáziája szabhat határt, Spongyabobtól a Rotting Christ zenészein át Tolkien hőseiig mindenről adtak már nevet.