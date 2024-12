Már 30 perc testmozgás is jót tesz a kognitív funkcióknak

A reggeli mozgás, legyen az séta vagy biciklizés a munkába, nem csak a napi mozgásszükséglet teljesítésében segíthet. A University College London tanulmánya szerint 30 perc mozgás hozzájárulhat a kognitív teljesítmény javításához, ez a hatás ráadásul egészen másnapig kitart.

A Guardiannek nyilatkozó kutató, Mikaela Bloomberg azonban hozzátette, hogy a kognitív funkciók és a memória javulásához nem elég a mozgás, legalább 6 óra éjszakai alvásra is szükség van. Ezzel viszont a rövid távú előnyök mellett hosszú távon is támogatható a szellemi teljesítmény.

Azt ugyanis már számos korábbi kutatás is kimutatta, hogy a mozgásnak pozitív hatása van az agyműködésre, azoknál, akik rendszeresen sportolnak, kisebb a demencia kialakulásának esélye is. Ugyanakkor ezek a vizsgálatok többnyire a mozgás utáni percekben vagy órákban elemezték a hatásokat, amit általában annak tudtak be a szakemberek, hogy a sportolás növeli az agy vérellátottságát és serkentheti a neurotranszmitterek aktivitását is.

Bloombergék kutatása annyiban más, hogy ők kifejezetten a mozgás hosszú távú eredményeire voltak kíváncsiak, ezért 76 ember mozgását figyelték meg 8 napon keresztül. A kiválasztott személyek 50 és 83 év közötti életkorúak voltak és nem éltek együtt semmilyen kognitív funkcióromlással.

A vizsgálat időtartama alatt az emberekkel minden nap kognitív teszteket töltettek ki, ezek eredménye pedig azt mutatta, hogy a funkciók 3-5 százalékkal javultak az előző nap elvégzett intenzív testmozgás hatására. A mozgás ugyanígy a munkamemóriára is jó hatást gyakorolt, míg az epizodikus memória minőségét inkább az alvás befolyásolta.

A kutatók az eredményekből arra következtetnek, hogy az enyhe kognitív károsodások megelőzhetők a rendszeres testmozgással, továbbá arra is figyelmeztettek, hogy az ülőmunka kimondottan árthat a szellemi teljesítménynek. Ezért is javasolják, hogy mindenki naponta legalább 30 percet mozogjon, ami nemcsak aznap, hanem másnap is hozzájárulhat a kognitív teljesítmény javításához.