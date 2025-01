A fekete pontok és az osztályzatok az iskola valódi céljáról terelik el a figyelmet

A fekete pont majd akkor tűnik el, ha nem lesz szelekciós nyomás az iskolákon. Ahogy a fekete pont, úgy az osztályozás célja is az, hogy rangsorolja a diákokat és fenntartsa az iskolai versenyhelyzetet, és minél korábban, például a hat- és nyolcosztályos gimnáziumi rendszerrel, elválassza egymástól a különböző hátterű gyerekeket. Ezzel szemben egy komprehenzív iskolarendszer, ami késlelteti a szelekciót, bizalmon és partnerségen alapuló légkört tudna teremteni, megszüntetné a tanár ítélkező szerepét, és előtérbe helyezné a tanítás valódi célját.

A fenti gondolatokat Knausz Imre pedagógiai szakíró osztotta meg a Qubit podcastjának legújabb adásában, amelyben Szimler Bálint Fekete pont című filmjéből kiindulva a magyar oktatás helyzetét tárgyaltuk. Knausz Imrével és Berényi Eszter oktatásszociológussal, az ELTE Társadalomtudományi Karának oktatójával Kende Ágnes, a Qubit állandó szerzője beszélgetett.

photo_camera Berényi Eszter oktatáskutató és Knausz Imre pedagógiai szakíró Fotó: Tóth András/Qubit

Az adásban is emlegetett pedagógiai kultúraváltáshoz arra lenne szükség, hogy az ítélkező tanári szerep helyett facilitátori szerepre váltsanak a tanárok, ehhez viszont Berényi szerint először is újra vonzóvá kellene tenni a tanári szakmát, hogy azt csak a legalkalmasabbak végezhessék. Knausz szerint a kötött tanterv „letanítása” alól kellene felszabadítani a tanárokat, hogy autonóm módon állhassanak hozzá a tanításhoz. Ráadásul az is fontos, hogy ne pusztán felülről írják elő a változást, hanem maga a tantestület is akarja azt – igaz, ettől a szakemberek szerint a kora 2000-es évekhez képest 2010 óta még messzebb kerültünk.

Beszéltünk arról is, hogy mennyire nem nevel az iskola önállóan gondolkodó emberré, ami nem is csoda, hiszen a tanárok sokszor túlélő üzemmódban, akár a megfélemlítés eszközeivel igyekeznek letudni az óráikat, aminek részben a már említett kötött tantervhez való igazodás is az oka. Ilyen körülmények között pedig igazi lázadóknak tekinthetők azok a tanárok, akik, megőrizve a szakmai autonómiájukat, mégis a saját meggyőződésük szerint mernek tanítani.

Mi a helyzet a film egyes jeleneteit is ihlető tanársztrájkokkal? Létezik-e a tanári szolidaritás? Miért jellemző a tanárokra az, hogy gyakran öncenzúráznak, és nem nyilvánítanak véleményt politikai témákban? Miért fordul ez elő még nagyobb arányban a kisebb településeken? Többek között ezekre a kérdésekre is kitértünk a beszélgetésben.

Hallgasd alább:

A címlapképen a Fekete pont című film egyik jelenete látható.

