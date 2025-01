Karácsonykor gyilkolták meg riválisai a Yellowstone farkasainak királynőjét

Nemcsak a természeti érzékenyítésben utazó média, de a szakirodalom is az USA Wyoming, Montana és Idaho államainak területén fekvő Yellowstone Nemzeti Parkban közel harminc éve indított farkasprogramot tartja az egyik műfajteremtő vadbiológiai kísérletnek. Az 1995-től több hullámban betelepített szürke farkasok (Canis lupus) ugyan csak részben voltak képesek megjavítani az ember által elrontott komplex ökológiai rendszert, de mostanra nélkülözhetetlen tagjai lettek az egyik legismertebb természetvédelmi terület emblematikus ökoszisztémájának.

A visszatelepített csúcsragadozók leszármazási vonalai mellett a mindennapokat is dokumentáló vadbiológiai, etológiai és ökológiai kutatások a kezdetektől nyomon követik a világelső nemzeti park farkasainak egyedfejlődését, vagy ha úgy tetszik, a születéstől a halálig tartó teljes életútját. Így, mint azt a világszerte ismert Rick McIntyre farkasos bestsellerei is tanúsítják, minden egyes egyedről tudható, hogy milyen pozíciót tölt be falkája aktuális hierarchiájában, de azt is, hogy az egyéni viselkedési stratégiákat befolyásolják-e, és miként a szomszédos családokkal szemben a vadászterület bővítése, illetve megvédése miatt kialakuló, egy idő után elkerülhetetlenül nyílt agresszióba torkoló csoportközi konfliktusok.

Ezért sem meglepő, hogy az újév első napjaiban miért számolt be a legtöbb amerikai sajtóorgánum az évekkel ezelőtt a Yellowstone farkasainak királynőjének elnevezett 907F azonosítójó nőstény pusztulásáról. Mások mellett a Live Science is megírta, hogy 1995-től mostanáig a populáció legtermékenyebb és nem mellesleg az 5-6 éves átlagéletkor kétszeresét megélő, kereken 10 almot felnevelő matriarchája 2024. december 26-án 11,8 évesen múlt ki a rivális falka tagjaival vívott, – december 22-én egy bölénytetem birtoklása miatt fellángoló – territoriális összecsapás-sorozatban szerzett súlyos sérülések következtében.

photo_camera 907F egyik utolsó portréja Fotó: Taylor Rabe/ Yellowstone Wolf Project

A bal szemét ismeretlen okból négy évesen elvesztő 907F a fogyatékossága ellenére fiatalon falkája alfájává emelkedett, és miután túlélte az esetek többségében halálosnak bizonyuló rühességet, 2024 tavaszán, mint minden évben az ivarérettségének elérését követően, egészséges kölykökből álló alommal gyarapította a park farkaspopulációját.

photo_camera 907F fiatal matriarchaként nem sokkal a bal szeme elvesztése után Fotó: Yellowstone Wolf Project

