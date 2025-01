Az OpenAI szerint a kínaiak tőlük lopták a DeepSeek receptjét

Folytatódik a DeepSeek körüli felhajtás: miután a kínai fejlesztésű nagy nyelvi modell (LLM) az App Store első helyén kötött ki, maga mögé utasítva az OpenAI és a Meta alkalmazásait, az előbbi plágiumot kiáltott. David Sacks AI- és kriptovaluta-szakértő, Donald Trump tanácsadója egy keddi Fox-interjúban azt mondta, hogy komoly bizonyítékok mutatnak rá az adatlopásra, vagyis arra, hogy a DeepSeek az OpenAI nagy nyelvi modelljeinek válaszait használta fel a saját mesterséges intelligenciájának fejlesztésére, amit az OpenAI felhasználási feltételei kifejezetten tiltanak. Ez nem is csoda: a Sacks által desztillációnak nevezett folyamat szerinte lényegében lopásnak számít.

Az OpenAI a Guardian szerint elismerte, hogy tudnak a problémáról, és a cég is a DeepSeeket sejti az ügy hátterében, de bizonyítékot egyelőre nem mutattak be. A DeepSeek említése nélkül csak egy közleményt adtak ki, amely szerint tudnak róla, hogy több kínai cég is megpróbálja lenyúlni az amerikai fejlesztéseket, és ellenlépéseket tettek az ügyben.

Az NSA is vizsgálódik

A Bloomberg információi szerint a Microsoft szakértői már tavaly ősszel felfigyeltek a problémára, de az OpenAI legnagyobb befektetője nem kívánta kommentálni a lap értesüléseit. Az OpenAI az előbb idézett közleményében hangsúlyozta, hogy a nagy nyelvi modell fejlesztésekor szorosan együttműködnek az amerikai kormánnyal: ezzel valószínűleg az cég azt akarta hangsúlyozni, hogy az ő mesterséges intelligenciájuk biztonságosabb, mint a kínaiaké.

Ezt nem csak az OpenAI gondolja így: a Reuters szerint az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) vizsgálatot indított a DeepSeek ügyében. Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője szerint a lopásról szóló hírek fontos figyelmeztetésnek számítanak az amerikai AI-iparnak, amelynek a Trump-kormányzat kiemelkedő jelentőséget tulajdonít, és amelyben fenn akarja tartani az Egyesült Államok vezető szerepét. Bár az NSA vizsgálatának eredményeiről még nem érkezett hír, az amerikai haditengerészet etikai és biztonsági kockázatokra hivatkozva már megtiltotta a dolgozóinak a DeepSeek használatát.