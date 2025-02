Aggódik az amerikai környezetvédelem Trump tervei miatt

„A veszélyeztetett fajokról szóló törvény (ESA) nélkül számos faj kihalásra van ítélve. A törvény meggyengítése egyenes utat jelent a kihaláshoz” – nyilatkozta a Guardiannek Patrick Parenteau, a Vermont Law School környezetvédelmi jogásza. Nagyon úgy tűnik, hogy Donald Trump tervei között márpedig ez szerepel: a kaliforniai erdőtüzek idején már kikelt egy ottani halfaj, a Hypomesus transpacificus védelme ellen, és ez valószínűleg még csak a jéghegy csúcsa. A legfőbb aggodalmat az okozza, hogy az ESA 1972-es elfogadása óta most először merült fel, hogy a veszélyeztetett fajok sorsáról döntő bizottság most először gazdasági szempontokat is figyelembe fog venni, annak ellenére, hogy ezt a működéséről szóló szabályzat egyértelműen tiltja.

Az aggodalmakat tovább fokozza, hogy Trump a bizottságot a saját embereivel töltötte fel, így az is elképzelhető, hogy az ellentmondásos kérdésekben a tagok inkább az energiaipar érdekeit szolgálják majd ki, mint a természetvédelemét. Ezt az aggodalmat tovább erősíti, hogy az elnök által kijelölt bizottsági tagok némelyikének komoly érdekeltségei vannak a fosszilis energiaiparban, így félő, hogy az eddig védett területeken is megindulhat a bányászat, a kőolaj- vagy fakitermelés.

Élet és halál urai

Bár a bizottságot „God squad” (kb. Isten-osztag) néven szokás emlegetni, arra utalva, hogy egész fajok sorsáról dönthet, a valóságban eddig sosem hoztak olyan döntést, ami egy faj pusztulását okozta volna. Noah Greenwald, a Center for Biological Diversity veszélyeztetett fajokkal foglalkozó igazgatója szerint most akár erre is sor kerülhet.

Az ESA 1972 óta több mint 1700 faj és élőhely védelméről gondoskodott, a veszélyeztetett fajok 99 százalékát pedig sikerült is megvédeni. A leghíresebb példa erre a fehérfejű rétisas (Haliaeetus leucocephalus), ami amerikai ikonként bizonyára nem kerülne a fejlesztések áldozatai közé, de a kaliforniai Hypomesus transpacificus példája jól mutatja, hogy az elnök milyen szempontok alapján szelektál: a fajt különösebb indoklás nélkül értéktelennek nevezte.

A konzervációbiológusok attól is tartanak, hogy Trump új környezetvédelmi intézkedései sokat merítenek majd a nem hivatalos programjának tekinthető Project 2025-ből, amelyben többek között azt is javasolják, hogy az ESA intézkedéseiben hagyják figyelmen kívül a szakértői véleményeket, mert a kutatók ideológiailag elfogultak, és megalapozatlan véleményt adnának a földhasználati kérdésekben is. J Drew Lanham, a dél-karolinai Clemson Egyetem konzervációbiológusa szerint a javaslat teljesen abszurd, olyan, mint ha egy szívműtétet akarnának egy fogorvosra bízni – hiszen ha nem lehet bízni a szakemberekben, akkor kénytelen az ember olyat keresni, aki nem ért az adott témához.