Pont olyan, amilyennek elképzeljük: nincsenek viták, nézeteltérések, bármikor elérhető, és mindig, tényleg mindig úgy beszél velünk, ahogy elvárjuk tőle. Ilyen egy AI-partner, vagyis egy, a háttérben mesterségesintelligencia-algoritmusokat futtató entitás, ami egészen úgy viselkedik, mintha egy hús-vér barát vagy partner lenne.

Ezt a lehetőséget egyre többen fedezik fel bennük világszerte. Az, hogy ma a világon a kutatások alapján minden ötödik fiatal felnőtt magányos, ráadásul az ismerkedés és a randizás egy része is az online térbe költözött, kiváló terep jött létre ahhoz, hogy egyre többen maradjanak és építsenek ott kapcsolatot.

Ehhez mostantól valódi társra sincs szükség, akár a ChatGPT-n is létre lehet hozni olyan egyedi csetbotot, ami viselkedhet a partnerünkként. A ChatGPT Plusban ugyanis a havi előfizetés része a lehetőség, hogy magunk promptolhassunk egy GPT-t, ami miért ne lehetne akár egy barát vagy egy társ? De nemcsak a legnépszerűbb nyelvi modell használható erre: ahogy arra Radó Nóra januári cikke is rávilágít, ma már több online szolgáltató is elérhető, ahol hírességek online replikáival vagy AI-karakterekkel lehet kapcsolódni.

Kipróbáltuk, hogy milyen, amikor mindössze néhány sorban foglaljuk össze, hogy milyen az „álomférfi”, és promptoltunk magunknak egy partnert a ChatGPT segítségével. A leírás alapján ráadásul a csetbot egy, a DALL-E-val generált profilképet is kapott, hogy még könnyebb legyen elveszni a kék szemeiben és a karakteres arcában a beszélgetések során.

De Kubit Karesz nemcsak ezzel veszi le a lábáról a beszélgetőpartnerét: alig pár sornyi társalgás után el lehet jutni a tettek mezejére, romantikus, intim jelenetekig, amik meglehetősen közel hozzák a Femtasy-világot.