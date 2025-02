Egy amerikai startup még idén elkezdi gyártani a világ első repülő autóját

A 2015-ben alapított kaliforniai startup, az Alef Aeronautics alapítóit a Vissza a jövőbe 2 repülő autói ihlették meg, a prototípus Model Zero első demonstrátorát (kisebb méretű változatát) már 2016-ban sikeresen tesztelték, mostanra viszont eljutottak egy teljes méretű jármű bemutatásáig is. Ideje is volt, a Model Zeróra a cég már előrendeléseket is fogad, a tervek szerint idén pedig elindul a repülő autó gyártása is. A teszthez a cég 2023-bam megkapta az amerikai Szövetségi Légügyi Hatóság korlátozott engedélyét is, ahogyan az Alef Aeronautics kiemeli, autó esetében elsőként.

A cég által közreadott videón a prototípus sikeresen átrepül egy parkoló autó felett, ami Jim Dukhovny, az Alef Aeronautics alapítója szerint jól mutatja, hogy a koncepció valós körülmények között is megállja a helyét. Sőt, nem csak ezt, a járműteszt jelentőségét Dukhovny egyenesen a Wight-fivérek 1903-as első tesztrepüléséhez hasonlította. Az autó a külső rotorokkal felszerelt repülő autóktól eltérően egészen autószerű, persze ezt is rotorok emelik a levegőbe, csak éppen el vannak rejtve a karosszéria alatt.

Lassú, de legalább elfér a garázsban

A startup ígérete szerint az elektromos meghajtású járgány a földön 320, a levegőben pedig 160 kilométert tud majd megtenni. A korábban közreadott specifikációk szerint az autó az úton legfeljebb 40 km/órás sebességgel közlekedik majd, és csak 91 kilóig terhelhető. Arról nincs adat, hogy a levegőben milyen sebességgel képes haladni, de a videó alapján elég komótosan.

Másfelől nézve a cég szerint legalább elfér egy sávban vagy egy parkolóhelyen, illetve a garázsban is, ezért úgy gondolják, hogy innovatív megoldás lehet a dugók elkerülésére, igaz, az még nem világos, hogy hogyan szabályozzák majd a használatát, illetve hogyan és hova fog leszállni. Az Alef azt ígéri, hogy a jármű, amint a technika ezt lehetővé teszi, önvezető lesz, addig viszont szükséges hozzá sofőr/pilóta is.

A Model A-ra eddig több mint 3300 előrendelés érkezett, egyenként 300 ezer dollár értékben, de Dukhovny szerint a jövőben terveznek egy hozzáférhetőbb árú modellt is, ami csak 35 ezerbe fog kerülni.