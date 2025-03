Az intelligencia megsokszorozza a reprodukciós sikerességet

Bár az idézett eredmények nem bizonyítják azt a népszerű, angolul 'Smart is Sexy' címen összefoglalt feltételezést, miszerint az emberi intelligencia voltaképpen a szexuális vonzerőt erősítő evolúciós termék volna, de nem is cáfolják azt – vezeti fel az IFL Scince annak a kutatásnak az ismertetését, amelyet az ausztrál Nemzeti Egyetem etológusai publikáltak tanulmányként a Nature Ecology and Evolution folyóiratban.

Az Észak-Amerika dél-délkeleti vizeiben honos keleti gambúzia (Gambusia holbrooki) az akvaristák egyik jól ismert díszhala, az ökológiai szakirodalom pedig az ausztráliai betelepítése és „kiszabadulása” után az egyik ikonikus inváziós fajként tartja számon.

photo_camera A keleti gambúzia ausztráliai példányai Fotó: Fishes of Australia

Az elevenszülő fogaspontyok népes családjához sorolt aprócska halak optimális alanyai az etológiai megfigyeléseknek is, mivel nem igényelnek különleges bánásmódot és fogságban is kifejezetten jól érzik magukat.

A párkeresés, illetve a szaporodási siker és az intelligencia összefüggéseit vizsgáló tesztsorozatukban a kutatók elsőként arra voltak kíváncsiak, hogy miként küzdenek meg a bonyolultabb akadályokkal a nősténykereső hímek, aztán a táplálékforrást színekhez kapcsolva egyedi szinten felmérték az egyes példányok kognitív képességeit. Kiderült, hogy a keleti gambúzia hímek intelligenciája az asszociatív tanuláson és térbeli tájékozódáson kívül ugyan egyáltalán nem számít kiemelkedőnek, de a rövid, alig 20 napos szaporodási ciklus lehetővé tette, hogy a kutatók genetikai módszerekkel pontosan beazonosíthassák az újszülött nemzedék apai felmenőit mind a 11 populáció 2340 frissen világra jött tagjánál. Kiderült, hogy az intelligencia-tesztekben magas pontszámot elérő hímeknek a többieknél szignifikánsan több utódja született, annak ellenére, hogy a faj nőstényei köztudottan több hímmel is párosodnak egy ciklus alatt. A kutatók több magyarázatot is elővezettek tanulmányukban, de szerintük a legmeggyőzőbb az lehet, hogy mivel az intelligensebbnek mutatkozó egyedek a táplálékszerzésben is meggyőző előnnyel teljesítenek, a reprodukciós sikerességben bizonyítottan meghatározó általános fizikai fittségüket a nőstények is nagyra értékelik.

Az énekes- és vízimadarak, kakaduk és más papagájfajok körében ugyanebből a célból végzett megfigyelések és tesztek szintén arra a következtésre vezettek, hogy az intelligencia a reprodukciós siker záloga.

